Hytaý bilen Ýaponiýa şenbe güni iki ýurduň arasyndaky suw giňişliginde ýerleşýän jedelli adalar sebäpli howa giňişligini bozmakda biri-birlerini günäkärlediler. Tokio Hytaýyň ilçihanasynyň wekilini çagyrdy we resmi protestini bildirdi we beýle wakanyň gaýtalanmazlygyny talap etdi.

Muňa jogap edip, Pekin Ýaponiýanyň raýat uçarynyň Hytaýyň howa giňişligine, adalaryň üstüne "bikanun ýagdaýda girendigini" öňe sürdi. Bu, kenarýaka howpsuzlyk gullugyna degişli gäminiň uçary aýyrmak üçin dikuçar ibermegine sebäp bolandygyny aýtdy. Bu aýyplamalar dürli habar beriş serişdelerinde habar berildi.

Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginden berilen beýanata görä, Hytaýyň Kenarýaka howpsuzlyk gullugyna degişli 4 gämisi, Pekin tarapyndan Diaoýu diýip atlandyrylýan, Senkaku adasynyň suw giňişligine girdi we adalaryň howa giňişligine bir sany dikuçar ugratdy. Ýaponiýanyň Aziýa we Okeaniýa işleri býurosynyň baş müdüri Massaki Kanai, Hytaý ilçihanasynyň missiýasynyň başlygynyň orunbasaryny çagyryp “güýçli ýagdaýda protest” berendigini we bular ýaly görnüşli aksiýalaryň gaýtalanmazlygy üçin “berk ýagdaýda duýduryş berdi”.