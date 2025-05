Hindistan Pakistana degişli 6 aýry nokada hüjüm gurap, 8 adamyň ýogalmagyna we 35 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy. Pakistanyň resmileri Pakistanyň Harby-howa güýçleriniň "gorkak we utandyryjy" hüjüme jogap hökmünde 5 sany hindi harby uçaryny we käbir uçarmansyz howa ulaglaryny ot açyp ýere gaçyrandyklaryny habar berdiler.

Pakistanyň general-leýtenanty Ahmed Şerif Çaudri çarşenbe güni irden Rawalpindi şäherinde geçirilen metbugat ýygnagynda "Hindistanyň goşuny tapawutly ýaraglaryny ulanyp, 6 aýry nokada guran hüjümlerinde 24 aýry nyşana degdi” diýdi. Nyşana alynan ýerleriň arasynda bir metjidiň hem bardygy, hüjümleriň Pakistanda we Pakistanyň gözegçiligi astyndaky Kaşmir sebitinde amala aşyrylandygy mälim edildi.

Hindistanyň raketa hüjümlerinden soň Pakistanyň Penjap welaýatynda adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Roketalaryň biri Bahawalpur şäherindäki bir metjide degmegi netijesinde, bir 1 çaga ýogaldy, 1 zenan we 1 erkek ýaralandy.

Pakistanyň goşuny we ýurduň Premýer ministri Şahbaz Şerif Hindistanyň raketaly hüjümlerine jogap hökmünde Yslamabadyň jogap hüjümleriniň dowam edýändigini we Yslamabadyň “Täze Deli tarapyndan mejbur edilen uruş aksiýalaryna” jogap bermek hukugyna eýedigini beýan etdi. Pakistanyň Goranmak ministri raketaly hüjümleriň guralmagyndan birnäçe minut soň, Pakistanyň Harby-howa güýçleriniň Hindistana degişli 5 harby uçary we uçarmansyz howa ulagyny täsirsiz ýagdaýa getirendigini habar berdi.

Hindistan “Sindoor operasiýasynyň” çäginde Pakistanda we Pakistanyň gözegçiligi astyndaky Kaşmir sebitinde 9 aýry nokada garşy operasiýa guralandygyny, emma sebitlerde harby desgalaryň bolmandygyny belläpdi. Täze Deli tarapyndan berlen beýanatda: “Hereketlerimiz ünsli, deňagramly we öjükdiriji däl. Hindistan maksatlary we durmuşa geçiriş usullaryny ulanmakda örän asudalyk görkezdi” diýildi.

Hindistanyň goşuny Pakistanyň Hindistanyň dolanşygy astyndaky Kaşmirde “serhetaşa ot açylmagy” netijesinde asuda ilatdan 3 adamyň ýogalandygyny habar beripdi. Yslamabad bolsa Hindistanyň şol öňe sürmelerine jogap bermedi.

Pakistanyň dolanşygy astyndaky Kaşmiriň Içeri işler ministri Wakar Nur Hindistanyň hüjümlerinde azyndan bir çaganyň ýogalandygyny tassyklady we birnäçe raketanyň iki dürli ýere gaçandygyny we asuda ilaty nyşana alandygyny aýtdy. Şeýle hem sebitdäki hassahanalarda adatdan daşary ýagdaýyň yglan edilendigi mälim edildi.