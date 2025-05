Hindi goşuny anna güni irden Pakistanyň günbatar serhedinde uçarmansyz howa ulaglary we beýleki ok-därileri ulanyp birnäçe gezek hüjüm gurandygyny aýtdy.

Goşun bu hüjümleriň penşenbe gününden anna gününe geçilýän gije bolandygyny we Pakistan goşunlarynyň Hindistan tarapyndan dolandyrylýan Kaşmirde Gözegçilik liniýasynda ençeme gezek ot açmazlyk baradaky ylalaşygyň düzgünleriniň bozulandygyny aýtdy.

Gözegçilik liniýasy jedelli Gimalaý sebitini iki esasy bäsdeşiň arasynda bölýän de-fakto serhet.

Päkistan goşuny bu aýyplamalary ret etdi we Hindistanyň "hekaýa düzýändigini" aýtdy.

Pakistanyň harby metbugat sekretary "Hindistan Pakistanyň birnäçe nokatda hüjüm gurandygyny aýdýar; bu diňe fantastik hekaýa we muňa diňe gülüp bolar. Her bir ok sanly yz we gol galdyrýar, olar XVIII asyrda ýa-da 21-nji asyrda ýaşaýarmy?" diýdi.