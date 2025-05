Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý, Russiýanyň Döwlet baştutany Wladimir Putiniň Pasha günlerinde ot açmazlyk ýaraşygy bilen bagly beýanatlaryna garamazdan, Russiýanyň Kursk we Belgorod serhetýaka zolaklarynda çaknyşyklaryň dowam edýändigini habar berdi.

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý şenbe güni sosial media hasabyndan beren beýanatynda: “Kursk we Belgorod sebitleri Putiniň Pasha bilen bagly beýanatlary sebite gelip gowuşmady” diýdi.

Zelenskiý: “Rus lideriniň ot açmazlyk baradaky wadasyna garamazdan rus artilleriýasyny frontdaky käbir ugurlarda eşitmek bolýar. Çaknyşyklar dowam edýär. Russiýanyň hüjümleri dowam edýär” diýip nygtady.

Zelenskiý: “Putin hakykatdan hem hüjümleriň we basyşlaryň azaldylmagy we ýygylygyny azaltmak barada beren görkezmesinden soň çaknyşyklar we ölümler azaldy. Bu urşuň we onuň uzamagynyň ýeke täk sebäbi Russiýadyr” diýip belledi.

Edil şonuň ýaly jogap

Beýanat Putiniň şenbe güni Ukrainadaky çaknyşyklara 30 sagatlyk birtaraplaýyn görnüşde arakesme berilendigi baradaky beýanatyndan soň berildi.

Putin ot açmazlygyň şenbe güni Moskwanyň sagady bilen sagat 18:00-da başlap, ýekşenbe güni gije tamamlanjakdygyny habar berdi.

Putin: “Ynsanperwer sebäpler bilen rus tarapy şu gün ot açmazlyk ýaraşygyny yglan edýär. Şol möhlet aralygynda ähli harby operasiýalaryň bes edilmegi barada buýruk berýärin” diýip belledi.

Şol beýanatdam soň Zelenskiý, Kiýewiň edil şonuň ýaly hereket etjekdigini aýan etdi.