Ukrainanyň anna güni Russiýanyň Belgorod sebitine guran demir ýol hüjümi gatnawlara zeper ýetirdi we serhet zolagynda dartgynlygy ýene-de bir gezek artdyrdy. Sebitiň gubernatory Wýaçeslaw Gladkow Telegram hasabyndan beren beýanatynda hüjüm barada jikme-jik maglumat berdi.

Gladkow Prohorowskiý etrabynda demirýol liniýasynyň aşagynda partlaýjy maddanyň partlamagy netijesinde ätiýaçlyk lokomotiwiniň relsden çykandygyny habar berdi.

Wýaçeslaw Gladkow adam ýitgileriniň bolmandygyny tassyklady we demirýol işgärleriniň abatlaýyş işlerine çalt başlandygyny belledi. Gatnawlar iki ýarym sagatlyk aradan soň täzeden dikeldildi.

Bu hüjüm, Ukrainanyň Russiýanyň serhetýaka sebitlerindäki infrastruktura garşy amala aşyrýan hüjümleriniň soňkusy bolup durýar.

Şol bir wagtyň özünde, Ukrainanyň goşuny Saratow we Rýazan şäherlerindäki rus howa meýdançalaryna, şeýle-de ýangyç ammarlaryna şu gün irden guralan hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Ukrainanyň Ýaragly güýçleri Telegram hasabyndan beren beýanatynda: "Ukrainanyň Goranmak Güýçleri öňüni alyş hüjümleri gurady. Duşmanyň giň gerimli hüjüminiň öňüsyrasynda, duşmanyň howa meýdançalary we beýleki möhüm harby desgalary nyşana alyndy" diýip habar berildi.

“Biz tutanýerli hereket etmelidiris”

Ukrainanyň harby-howa güýçleri Kiýew we beýleki şäherlerde düýn gijäniň dowamynda guralan hüjümlerde ulanylan 452 rus uçarmansyz howa ulagynyň we raketanyň 406-synyň täsirsiz ýagdaýa getirilendigini mälim etdi.

Ukrainanyň Döwlet baştutany Wladimir Zelenskiý, hüjümi ýazgaryp Kremli bir gijäniň dowamynda 400-den gowrak uçarmansyz howa ulagyny we 40-dan gowrak raketany atmak bilen günäkärledi.

Zelenskiý halkara hyzmatdaşlara Russiýa garşy basyşy güýçlendirmäge çagyrdy we ikirjiňlenmegiň adam ýitgilerine sebäp boljakdygyny hem-de agressiýany güýçlendirjekdigini duýdurdy.

Zelenskiý: "Eger kimdir biri basyş etmese we urşa has köp wagt berip, adam pidalaryna ýol açsa, olar hem günäkär we jogapkär bolarlar. Biz tutanýerli hereket etmelidiris" diýip belledi.