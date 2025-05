Hytaýyň ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň hytaý harytlaryna salgytlary ýokarlandyrmagyna jogap hökmünde girizen 84 göterim salgyt çäresi penşenbe güni güýje girdi. Bu waka dünýäniň iki uly ykdysady güýjüniň arasyndaky söwda urşunyň ýitileşmegine sebp boldy.

Hytaý, Trampyň ilkinji salgyt tapgyryna jogap hökmünde 34 göterim özara salgyt girizdi we Trampyň bu çäreleri yzyna almak ýa-da salgytlary has-da ýokarlandyrmak barasyndakyhaýbat atmagyna garşylyk görkezdi.

Tramp Hytaýda öndürilýän harytlara salgytlary 104 göterime çenli ýokarlandyran bolsa, Pekin ABŞ-nyň önümlerine 84 göterim salgyt salmak arkaly jogap berdi.

Tramp Çarşenbe güni salgytlary 125 göterime çenli ýokarlandyrdy. Pekin hem ABŞ-nyň 18 kompaniýasyny söwda çäklendirme sanawyna goşdy we beýleki garşy çäreleri girizdi. Iki ýurduň arasyndaky söwda urşunyň tiz gysga möhletde gowşajakdygyny görkezýän hiç hili alamat ýok.

Hytaý ABŞ-nyň salgytlarynyň täsirini azaltmak üçin beýleki ýurtlar bilen söwda ylalaşyklaryny güýçlendirmek ugrunda tagalla edýär.

Pekin-Brýussel ýakynlaşmasy

Prezident Si Szinpin geljek hepde Malaýziýa ýaly Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna sapar etmäge taýýarlanýar. Hytaý we ÝB Bütindünýä Söwda Guramasy (WTO) bilen baglanyşykly köpugurly söwda ulgamyny bilelikde goldamagy kepillendirdiler, diýip Pekiniň Söwda ministrligi habar berdi.

Bu ylalaşyk Hytaýyň Söwda ministri Wang Wentao bilen Ýewropa Komissiýasynyň Söwda we Ykdysady Howpsuzlyk boýunça komissary Maros Şefçowiçiň arasynda geçirilen wirtual duşuşykda gazanyldy, diýip Hytaýyň döwlet eýeçiligindäki “Sinhua” habar gullugy penşenbe güni habar berdi.

Taraplar Hytaý-ÝB ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek we ABŞ-nyň "özara salgyt" çärelerine garşy görüljek çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şefçowiç ABŞ-nyň salgytlarynyň halkara söwda gatnaşyklaryna agyr täsir ýetirendigini we ÝB-niň Hytaý ýaly WTO-nyň beýleki agzalary bilen bilelikde halkara söwda gatnaşyklarynyň adaty dolanşygyny üpjün etmek üçin işleşmäge taýýardygyny aýtdy, diýip “Sinhua” habar berdi.