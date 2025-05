Russiýanyň Ukrainanyň gündogaryndaky Dnepr şäherine uçarmansyz howa ulaglary bilen guran hüjümlerinde azyndan 4 adam ýogaldy, 21 adam ýaralandy. Hüjümleriň netijesinde köp gatly binalara zeper ýetdi, bir myhmanhana, ýangyç bekedi we ýaşaýyş binalarynda ýangyn boldy.

Hem Russiýa hem-de Ukraina howa hüjümlerini artdyrýar, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bolsa öz gezeginde Kremliň we Kiýewiň arasynda eýýäm 3 ýyl bäri dowam edýän urşy bes etdirmek üçin ýaraşyk tagallalaryny artdyýar.

Dnepropetrowsk sebitiniň häkimi Sergiý Lysak Russiýanyň anna güni gije Dnepre onlarça uçarmansyz howa ulaglary bilen hüjüm gurandygyny mälim etdi. Lysak hüjümlerde 4 adamyň ýogalandygyny, ýaralanan adamlaryň sanynyň bolsa şenbe güni irden 21-e ýetendigini habar berdi.

Lysak: “Bu uly hüjümler giň gerimli weýrançylyga we ýangynlara sebäp boldy. Bir myhmanhana we restoran kompleksi, 11 ýaşaýyş jaýy, garažlar we bir ýangyç bekedi ýandy, köp gatly binalara we ulaglara zeper ýetdi” diýip aýan etdi.

Ýangynlaryň söndürilendigini aýdan Lysak, ýogalan adamlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi.

Russiýa Donetskde ýaşaýyş zolagyny basyp aldy

Beýleki tarapdan Russiýanyň Goranmak ministrligi rus harby birikmeleriniň Ukrainanyň gündogaryndaky Donetsk sebitinde ýerleşýän Panteleimoniwka we Zaparožýe sebitindäki Şerbaky obalaryny ele salandygyny habar berdi.

Anna güni Russiýanyň Döwlet baştutany Wladimir Putin, Ukrainada geçiş tapgyr dolanşygynyň ýola goýulmagy barada çagyryş berip, rus goşunynyň ukrainaly esgerleri dolulygyna ýok etjekdigini aýtdy.

Ukrainanyň Döwlet baştutany Wolodimir Zelenskiý bolsa Putiniň BMG-nyň dolanşygynda geçiş tapgyrynyň ýola goýulmagy bilen bagly çagyryşyny, rus lideriň parahatçylyk ylalaşygyny yza süýşürmek üçin edýändigini belläp, ret etdi.