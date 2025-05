Siriýanyň harby güýçleri Asada bagly güýçleriň nebit desgasyna guramak islän hüjüminiň öňüni aldy

Asada bagly güýçleriň utgaşdyrylan hüjümler guramak bilen birlikde, kenarýaka Latakiýa we Tartus welaýatlarynda dartgynlyklar artdy we Başar Asadyň agdarylmagyndan bäri uly çaknyşyklar we durnuksyzlyklar artdy.