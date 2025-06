Demirgazyk Koreýa, ýurduň demirgazyk-gündogaryndaky port şäheri Çhondžinde agdarylan 5000 tonna agyrlygyndaky harby gämisiniň abatlaýyş işleriniň dowam edýändigini we duralga ýerleşdirendigini mälim etdi. Ýurduň lideri Kim Çen Yn bu harby gämini öz ýurdunyň ýadro ýaragly goşunyna möhüm goşant hökmünde häsiýetlendirdi.

Demirgazyk Koreýanyň Koreýa Merkezi habarlar agentligi tarapyndan berlen beýanatda Günorta Koreýanyň gäminiň häzirki wagtda portda dik ýagdaýda durandygyny we ýüzüp biljek ýagdaýdadygyny görkezýän materiallary bilen gabat gelýär. Demirgazyk Koreýa bilen baglanyşykly 38North internet sahypasynyň habaryna görä, gämi goňşy Ražin portundaky gämi ussahanada has giňişleýin abatlaýyş işleri üçin taýýarlanýar we bu işleriň 7-10 gün aralygynda dowam etmegine garaşylýar.

Bu harby gämi maý aýynyň ahyrynda geçirilen şowsuz deňize goýbermek dabarasynda agdarylypdy we Kim Çen Yn bu ýagdaýy "doly biperwaýlyk, jogapkärçiliksizlik we ylmy däl tejribe sebäpli ýüze çykan jenaýatçylykly hereket" diýip berk tankytlapdy. Şol wakadan soň, aralarynda hökümetiň Zähmet Partiýasynyň ýarag senagaty bölüminiň müdüriniň orunbasary hem bolan azyndan 4 resminiň göz tussaglygyna alynandygy habar berilipdi.

Günorta Koreýanyň harby metbugat geňeşçisi Li Son Džun Demirgazyk Koreýanyň şu hepde gämini üstünlikli dikeldendigini we häzirki wagtda suw çykarmak hem-de zeper barlaglaryny derňemek işleirni geçirýändigini aýtdy.