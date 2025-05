Döwlet telewideniýesi Eýranda ýangyn söndürijileriň ýurduň iň uly söwda portunda 46 adamyň ýogalan güýçli partlamadan soň, duşenbe güni ýüze çykan ýangynlaryň gözegçilik astyna alynmagy üçin işleriň geçirilýändigini habar berdi.

Partlama şenbe güni Eýranyň günortasynda global nebt önümçiligini 1/5-iň geçýän Ormuz bogazynyň golaýyndaky Şehid Rejai portunda boldy.

Resmi IRNA habarlar agentligi, Hormuzgan welaýatynyň Krizis dolanşyk müdüri Mehrdad Hasanzadeniň beýanatyna esaslanyp: “Şehid Rejai portundaky ýangynda ýogalanlaryň sany 46 adama ýetdi” diýip habar berdi.

Resmiler 1000-den gowrak adamyň ýaralandygyny aýdypdy, emma Hasanzade ýaralanan adamlaryň aglabasynyň bejergi edilip öýlerine ugradylandygyny, diňe 138 adamyň hassahanada bejergi astyndadygyny mälim etdi.

Partlamanyň nämä sebäp bolandygy entek anyklanmady, emma portuň gümrük gullugy munuň howply we himiki materiallaryň saklanýan ýerinde ýüze çykan ýangynyň bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Eýranyň dini lideri Ali Hameneý bu hadysada "geleňsizligiň ýa-da erbet niýetiň" bolup-bolmandygyny anyklamak üçin derňewiň geçirilmegi barada buýruk berdi.

Eýranyň Prezidenti Mesud Pezeşkiýan, ýekşenbe güni Bender Abbas şäherinde ýaralanan adamlaryň bejergi alýan hassahana baryp gördi. Partlamadan bäri resmiler sebitdäki ähli mekdepleriň we ofisleriň ýapylmagyny islediler we sebitiň halkyna “nobatdaky duýduryşa çenli” adamlaryň daşary çykmazlyklary we örtükleri dakmaklary barada maslahat berdiler.

Goranmak ministrliginiň metbugat geňeşçisi Ryza Talaei-Nik döwlet telewideniýesine beren beýanatynda: “Sebitde harby ýangyç we harby ulanylyş maksatly import ýa-da eksport edilýän hiç hili ýük gämisi ýokdur” diýip belledi. Russiýa ýangynlara garşy göreş maksatly Eýrana hünärmenler ugratdy.

Resmiler duşenbe gününi milli ýas güni hökmünde yglan etdi, portuň ýerleşýän ýeri bolan Hormuzgan welaýatynda bolsa ýekşenbe gününden başlap 3 günlük ýas başlady. Partlama Eýranyň we ABŞ-nyň Tähranyň ýadro programma bilen bagly Omanda ýokary derejeli gepleşikler geçirýän mahaly we taraplaryň ikisiniň hem öňe gidişlik edilýändigini aýdan mahaly boldy.