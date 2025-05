Türkiýäniň günorta-gündogaryndadaky Mardinde ýerleşýän 400 ýyllyk asur bazary, "Köçäniň Saglygy Taslamasynyň" çäklerinde giň gerimli täzeden dikeldiş işlerinden soň gaýtadan açyldy.

Bu taslama, sebitiň medeni mirasyny gorap saklamakda möhüm başlangyç hökmünde öňe saýlanýar hem-de ol Medeniýet we Syýahatçylyk ministrligi tarapyndan goldanyp, utgaşdyryldy. Ol wellaýat häkimligi, etrap häkimligi hem-de dürli guramalaryň goldawy bilen durmuşa geçirildi.

Açylyş dabarasyna gatnaşan häkim Tuncay Akkoýun Mardiniň taryh boýunca köp sanly siwilizasiýa ýer eýeçiligini edendigini belläp, bu şäheriň özboluşly medeni we binagärlik mirasyna ünsleri çekdi.

Ol, Dargeçidiň Messopotamiýanyň iň gadymy ýaşaýyş merkezleriniň biri hökmünde dürli medeniýetleriň agzybir ýaşamagyň hem-de doganlygyň asylly däplerini özünde jemleýändigini aýtdy.

Akkoýun: "Medeni mirasymyz diňe bir taryhy binalardan ybarat däl, eýsem agzybirligimiz, jebisligimiz we jemgyýetçilik duýgularymyz hem şonuň bir bölegi bolup durýar" diýip belledi. "Bu mirasy gorap saklamak we geljekki nesillere ýetirmek biziň borjumyzdyr. Doganlygyň bar ýerinde parahatçylyk, parahatçylygyň bar ýerinde bolsa ekerançylyk, söwda we syýahatçylyk öser." Diýdi.

Taryhy keşbini gorap saklamak

Akkoýun, Dargeçidiň yzygiderli ösüşiniň ýerli ilaty öz ata watanynda ýaşamagy, işlemegi we maýa goýmagy saýlamagyna sebäp bolýandygyny hem belledi. Bu taslama diňe bir fiziki täzelenmäni däl, eýsem sebitiň asyrlyk söwda, senetçilik we jemgyýetçilik medeniýetini dikeltmek arkaly ykdysady ösüşi, syýahatçylygy hem-de iş mümkinçiliklerini döretmegi maksat edinýär.

Akkoýun, "Köçäniň Saglygy Taslamasynyň" Safa köçesi, Kylyç köçesi, Demokratiýa köçesi we Kilise köçesi boýunça takmynan 600 metrlik giňişlikdäki taryhy bazar meýdançasynyň täzeden dikeldilmegini öz içine alýandygyny beýan etdi.

Abatlaýyş işleriniň çäklerinde 62 dükan abatlandy, sekiz sany betondan gurlan bina aýryldy hem-de resmi hasaba alnan dükanlarda infrastruktura, yşyklandyryş we izolýasiýa çalşygy edildi. Mundan başga-da, bazaryň ýokarky böleginde ýerleşýän 15 sany resmi hasaba alynmadyk ýaşaýyş jaýynda-da abatlaýyş işleri amala aşyryldy.

Etrap häkimi Muhammet Enes Ipek sebitiň taryhy keşbini we medeni mirasyny gorap saklamagyň ähmiýetini nygtady.

Ol asur bazarynyň asyrlar boýy sebitiň söwda we jemgyýetçilik durmuşynyň merkezinde durandygyny belledi.

"Taslamamyz bu özboluşly meýdançany üstünlikli täzeden dikeldip, taryhy keşbini gorap saklamak bilen bir hatarda häzirki zaman zerurlyklaryna hem laýyk getirýär," diýip Ipek belledi.