35 ýurtdan 1000-den gowrak türgeniň gatnaşmagynda geçirilen bu çäre Stambul Atatürk howa menzilini adaty sport we medeni mirasyň janly merkezine öwürýär.

Şu hepde, 7-nji Etnospor medeniýet festiwalynda Stambul Atatürk howa menziliniň uçuş-gonuş zolagynda baýdaklar pasyrdady we toýnaklaryň sesi ýaňlandy. Bu çäre sportuň ata-babalarymyzdan gelýän görnüşlerniň, aýdym-sazyň we umumy adamzadyň reňkli baýramçylygy bilen başlandy.

Bütindünýä Etnosport konfederasiýasy (WEC) tarapyndan gurnalan we 22-nji maýda başlap, 25-nji maýda tamamlanjak dört günlük çäre, umumy medeni mirasa hormat goýmak üçin 35 ýurtdan 1000-den gowrak türgeni bir ýere jemledi.

Bu ýylky “Däp-dessur maşgalada başlaýar” atly festiwalyň mowzugy Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň 2025-nji ýylda Türkiyäniň resmi “Maşgala ýyly” diýlip yglan edilmegine gabat gelýär.

Çykyşlar, interaktiw seminarlar we medeni sergiler arkaly festiwal taryhy taýdan gymmatlyklaryň çalt modernleşýän dünýäde nähili ösüp biljekdiginiň janly şaýady boldy. Bütindünýä Etnosport konfederasiýasynyň başlygy Bilal Erdogan açylyşda eden çykyşynda medeniýeti goramagyň milli we global jogapkärçilikdigini belläp, festiwalyň maksadyny nygtap geçdi:

“Ilkinji günüň ir-ertiri şeýle ýokary gyzyklanmany görüp, örän şat boldum. Bu, ýaş nesillerimiziň öz medeniýetine we mirasyna bolan hasratynyň bardygyny görkezýär. Bu festiwal diňe bir geçmişe hormat däl, eýsem geljege köpri. Bu topraklary watanymyza öwürýän gymmatlyklary ýitirmäliň, bu ýerler bize müň ýyllap watan bolşy ýaly, mundan soň hem müňlerçe ýyllap watanymyz bolsun. Bu gymmatlyklary ýitirmeli däldiris. Festiwalyň durmuşa geçirilmegine goşant goşan ähli adamlary gutlaýaryn” diýdi.

Bilal Erdogan mundan başgada, medeni adalgasynyň ynsanperwer ugrunyň üstünde durup geçip, dünýäniň çar tarapyndaky çagalar üçin oýunyň ähmiýetini nygtap: “Her bir çaganyň oýnamaga hukugy bar. Şeýle-de bolsa, dünýäniň köp ýerinde, esasanam Gazada çagalar bu esasy hukuklardan mahrum edildi. Çagalaryň bombalaryň astynda mynjyran däl-de, bagtly oýnaýan bir dünýä isleýäris. Bu festiwal şol bir wagtda tutumyň we çagyryşyň beýanydyr.” diýdi.

2015-nji ýylda Gyrgyzystanda başlanan Etnosport hereketi 27 ýurtda 42 agza ýetdi we öňümizdäki bäş ýylyň içinde 60 ýurda ýetirmek meýilleşdirilýär.

Medeni dowamlylyga çagyryş

Bu ýylky festiwal atyň üstünde ok atmakdan başlap, guşakly göreşe çenli, şeýle hem Mangala we 19 Daş ýaly oýunlara çenli ençeme oýuny hödürleýär. Emma “Etnosport” medeni nostalgiýadan has köp zat; Şeýle hem, ýaşlaryň arasynda ekranlara barha artýan endiklere häzirki zaman jogap hökmünde görünýär.

Festiwalyň açylyşyna Prezident Erdogan bilen gatnaşan Türkiyäniň Ýaşlar we sport ministri Osman Aşkyn Bak bu çärä ýaşlaryň gatnaşmagyny ýola goýandygy üçin öwgüli sözler aýdyp: “Çagalarymyzyň we ýaşlarymyzyň bu festiwala uly gyzyklanma bildirendiklerini görüp, gaty begendik. Medeniýetiň dowam etmegi ýurdumyzyň iň möhüm däplerinden biridir. Bütindünýä Etnosport federasiýasyna bu gymmatlyklary gorap saklaýandygy üçin sag bolsun aýdýarys. Prezidentimiziň goldawy bilen güýçli, kök uran we täsirli nesil emele getirýäris. Sport, däp-dessurlar we medeni aýratynlyklar hemmesi bir bütewiniň bölegidir” diýip belledi.

Osman Aşkyn Bak şeýle hem Gaza meselesine ünsleri çekdip: "Gazany we Palestinany hiç haçan ýatdan çykarmalyň. Çagalar öldürilen mahaly ählimiz sesimizi gataltmalydyrys. Çagalaryň oýun oýnamak hukugyna eýe bolan bir dünýä üçin sesimizi gataldalyň” diýip belledi.

Giriş tölegi bolmadyk we 25-nji maýa çenli dowam edýän 7-nji Etnospor medeniýet festiwaly, däp-dessurlaryň ruhuny görmek, eşitmek, duýmak we ýaşamak isleýänleriň ählisini hereket görnüşindäki medeniýete şaýat bolmaga çagyrýar.