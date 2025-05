Kanadanyň Toronto şäheriniň golaýyndaky kitaphanalaryň birinde musulman bir zenana hüjüm guran we başatgyjyny ýakmaga synanyşan zenan göz tussaglygyna alyndy.

Durhan sebitiniň Polisiýa gullugy ýekşende güni beren beýanatynda: “Hüjüme sezewar galan zenan kitaphanada sapaklaryny okaýardy we tanamaýan bir zenan onuň ýanyna golaýlaşdy. Zenan hüjümçi hüjüme sezewar galan zenana sögünç sözler aýtmaga we kellesine tapawutly zatlar zyňmaga başlady. Hüjümçi birnäçe wagt soň hüjüme sezewar galan zenanyň başatgyjyny çykarmaga we üstüne suwuklyk dökmäge başlady. Ondan soň bolsa çakmak daş çykaryp ýakmaga synanyşdy” diýdi.

Hüjüme sezewar galan zenan kömek sorap gygyrmagyndan soň kitaphananyň howpsuzlyk gullukçysy çäre gördi. Polisiýa gullugy hüjümçiniň wakanyň bolan ýerinden gaçandygyny, emma birnäçe sagadyň içinde göz tussaglygyna alynandygyny habar berdi.

Kanadanyň Musulmanlar Milli Geňeşi (NCCM) metbugat beýanatynda bu wakadan “gorkandyklaryny” beýan etdi.

Kanadanyň Musulmanlar Milli Geňeşiniň ýerine ýetirjiler geňeşiniň başlygy Stefen Brown: “Bu görnüşli zorlugyň jemgyýetimizde adaty bir ýagdaýa öwrülmegi gaty gynandyryjydyr. Yslamofobiýa bilen baglanyşykly wakalar soňky ýyllarda örän köpelipdir. Saýlanan ýolbaşçylarymyz bu meseläni bilelikde çözmek üçin çäre görmelidir” diýip belledi.