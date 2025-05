Türkiýäniň Adalat ministri Ýylmaz Tunç Prezidentiň Dolmabahçe köşkündäki ofisinde halkara metbugat gulluklarynyň işgärleri bilen duşuşdy. Ministr Tunç Stambul şäheriniň häkimi Ekrem Imamoglu we beýleki adamlara görülýän soňky hukuk çäreleriniň syýasy sebäplere esaslanýandygy baradaky garaýyşlaryň hakykata bap gelmeýändigini aýtdy.

Ministr Tunç dowam edýän kazyýet derňewleriniň syýasylaşdyrylmagy ugrundaky synanyşyklary tankyt edip, Türkiýäniň kazyýet ulgamynyň garaşsyz işleýändigini nygtady. "Derňewiň başyndan bäri käbir toparlar iş bilen bagly doly maglumatynyň ýokdygyna garamazdan kazyýete basyş görkezmäge synanyşdylar we bu meseläni syýasy maksat bilen baglanşdyrmaga çalyşdylar. Biz bu jogapkärçiliksiz beýanatlary ret edýäris," diýip, ol aýtdy. Tunç: “Konstitutsiýasymyzyň ikinji maddasyna görä Türkiýe Respublikasy demkratik hukuk döwletidir. Konstitutsiýamyzyň 9-njy maddasyna görä kazyýet işine çekme ygtyýary bitarap we garaşsyz kazyýetler tarapyndan ulanylar” diýdi.

Tunç Stambulyň Baş Prokuraturasynyň alyp barýan iki derňew işi barada maglumat berdi, bu iş 106 şübhelini, şol sanda Imamogluny öz içine alýar. Kazyýet işlerinden birinde ýedi adam terror guramasyna ýardam berenlikde aýyplanýar, olaryň üçüsi tussaglykda, biri bolsa kazyýet gözegçiliginde saklanýar. Ikinji işde bolsa para almak, galplyk, ogurlyk we bikanun maglumat ýygnamak ýaly günäkärlemeler bar. 106 şübheliniň 51 sanysy tussag edilen bolsa, 41 sanysy kazyýetiň gözegçiligine tabşyryldy, 14 sanysy bolsa häzirki wagta çenli ele salynmady.

Ministr Tunç derňewleriň maliýe jenaýatlary baradaky hasabatlara we bilermenleriň delillerine esaslanýandygyny belläp, syýasy gatyşma baradaky aýyplamalary ret etdi. "Kazyýet işiniň dowamynda aýyplamalar, düşündirişler we subutnamalar aç-açanlyk bilen seljerer we hakykat doly ýüze çykarylar," diýip, ol aýtdy.

Tunç halkara aktýorlaryň bir taraply we iki standartly çemeleşýändigini beýan etdi. "Gynansak-da, halkara jemgyýetçiliginiň soňky beýanatlarynyň käbiri kanunçylyk ýörelgesiniň esasy ýörelgelerini äsgermeýär. Biz Türkiýä garşy şeýle bir taraply garaýyşlary düýbünden ret edýäris," diýip, ol aýtdy we ençeme ýurtda syýasy adamlaryň hem jenaýat işine çekilýändigini nygtady.

Ol Türkiýäniň kazyýet işleri bilen bagly meselelere sabyrlylyk we hormat bilen çemeleşmegi, Ýewropa ýurtlaryny bolsa deňagramly çemeleşmäge çagyrdy. "Döwletleriň içerki hukuk ulgamyna hormat goýmak esasy kadalardan biridir. Biz derňewiň netijesine garaşmakda jogapkärçilikli hereket etmegi talap edýäris," diýip, ol aýtdy.