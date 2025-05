Afrika Halkara howpsuzlyk sammitiniň ilkinjisi duşenbe güni Ruanda döwletiniň paýtgaty Kigali şäherinde başlady. Ruandanyň Döwlet baştutany Paul Kagame, bu forumyň örän giýç geçirilýändigini belläp, materigiň howpsuzlyk meselelerine afrikalylaryň ýolbaşçylyk etmeginde çözüwiň tapylmagynyň zerurdygy barada çagyryş berdi.

Açylyş dabarasynda çykyş eden Kagame, Afrikanyň geljeginiň "daşardan dolandyrylyp bilinmejekdigini" aýdyp, materigiň parahatçylygy we durnuklylygy üçin jogapkärçiligi öz üstüne almalydygyny belledi.

Afrikanyň howpsuzlygynyň uzak wagtlap "başgalar tarapyndan dolandyrylýan bir ýük" hökmünde kabul edilendigini, köplenç ýerli ýagdaýlara düşünmezden ýa-da sebitleýin goşant goşmazdan çözgüt gözlenendigini aýdan Kagame: "Bu çemeleşme hem Afrika, hem-de dünýä üçin netijeli bolmady" diýip belledi. Kagame bu forumy Afrikanyň global howpsuzlyk meselelerindäki rolunyň "hem gürrüňini, hem-de mazmunyny üýtgetmek üçin meýilleşdirilen bir tagalladygyny" nygtady.

Afrikanyň döwletlerini howpsuzlyk meselelerini çözmekde ynamdar we ukyply hyzmatdaşlar hökmünde hereket etmäge çagyran Kagame, bu jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmezliginiň "başgalaryň işe goşulmagyna sebäp bolýandygyny we howpsuzlygyň hem-de gözegçiligiň ýitirilmegine sebäp bolýandygyny" nygtady.

Kagame sebitleýin guramalaryň, şol sanda Afrikanyň Bileleşigi we onuň Parahatçylyk we Howpsuzlyk Geňeşiniň, materigiň umumy howpsuzlyk ileri tutmalaryny dolandyrmakda has güýçli rol oýnamalydygyny aýtdy.