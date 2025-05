Türk uçarmansyz howa ulaglaryny öndürýän Baýkar firmasy Italiýanyň goranyş senagaty pudagynda iş alyp barýan Leonardo firmasy bilen alynky hyzmatdaşlyk teswirnamasyny baglaşdy. Şeýlelikde Türkiýäniň İtaliýa bilen edýän strategik gatnaşyklarynyň pugtalanmagy we halkara gorany senagaty pudagynda täsiriniň güýçlenmegi taýdan täze sahypa açyldy.

Prezident R. T. Erdoganyň we Italiýanyň Premýer-ministri Giorgia Meloniniň gatnaşmagynda sişenbe güni geçirlen 4-nji Türkiýe-İtaliýa hökümetara sammitiň çäginde iki ýurduň arasynda birnäçe şertnama baglaşyldy.

Baýkar-Leonardo teswirnasmasy NATO agza iki ýurduň arasynda goranyş senagaty boýunça hyzmatdaşlyk edilmegi taýdan diýseň möhüm. Alynky teswirnama iki ýurduň tehnalogik ösüşini çuňlaşdyrmaga taýardygyny, dron we awiasiýa pudagynda täze mümkinçiliklere eýedigini görkezýär.

Baýraktar TB2 ýaragly we ýaragsyz uçarmansyz howa ulaglary bilen ýakyndan tanalýan Baýkar firmasy, halkara derejesinde dron eksportunda uly rol oýnaýar. Firma tarapyndan öndürlen ýaragly we ýaragsyz uçarmansyz howa ulaglary häzire çenli 30-dan gowrak ýurda eksport edildi. Ýaragly we ýaragsyz uçarmansyz howa ulaglary Ukraina, Liwiýa we Garabag ýaly çaknyşyklarda ünsleri özüne çekdi.

Baýkaryň Ýewropadaky täsiri güýçlenýär.

Baýkar firmasynyň İtaliýanyň awiasiýa kompaniýasy Piaggio Aerospejeni satyn almagyndan birnäçe aý soň Leonardo bilen terwirnama baglaşyldy. Awiasiýa kampaniýasynyň satyn alynmagy Baýkar firmasynyň Ýewropa bazarynda öz ornuny berkitmegi taýdan diýseň möhüm.

Bu şertnama şeýle hem gymmatly önümçilik infrastrukturasyny we awiasiýa tejribesini öz içine alýandygy sebäpli Ýewropanyň goranyş senagatynda uly gyzyklanma döretdi.

Soňky ylalaşyk bilen Baýkar diňe bir Ýewropanyň esasy goranyş kompaniýasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak bilen çäklenmän eýsem şol bir wagtda Ankara bilen Rimiň arasynda ösýän senagat we tehnalogik gatnaşyklaryň merkezine ýerleşýär.

Baýkar-Leonardo teswirnamasy bilen birlikde sammitiň çäginde Türkiýe bilen Italiýanyň arasynda söwda, senagat maýa goýumlary, kosmos hyzmatdaşlygy, medeniýet we sport, sosial hyzmatlar we transport ýaly ugurlarda birnäçe şertnama baglaşyldy.