Kanadanyň premýer-ministri Mark Karni ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp bilen möhüm duşuşyk geçirmek üçin ABŞ-na geldi. Bu saparyň, Trampyň Kanada garşy söwda urşy we anneksiýa howplary dowam edýärkä guralmagy ünsleri özüne çekýär.

Kanadanyň lideriniň Ak Tama sapary Karniniň liberallary yzly-yzyna dördünji saýlawda ýeňiş gazandyrmagyndan bir hepde soň amala aşyrylýar.

Karni sişenbe güni Ak tamda Tramp bilen duşuşar.

28-nji martda Tramp bilen Karniniň arasynda geçen telefon söhbetdeşliginden soň, Tramp Truth Social platformasyndan beren beýanatynda, Kanadada golaýlap gelýän saýlawlardan soň duşuşyk geçirip, “Syýasat, işewür dünýä we beýleki elementleriň üstünde işlejekdiklerini we onuň hem ABŞ hem-de Kanada üçin gowy netijeleriň boljakdygyny” aýdypdy.

Dartgynlylyk ýuwaş-ýuwaşdan gaýnaýar

Tramp ozal Kanadadan amala aşyrylýan importyň aglabasyna 25 göterim, Kanadanyň energetika önümlerine bolsa 10 göterim derejesinde gümrük salgydyny girizipdi.

ABŞ-nyň prezidenti, Kanadany "51-nji ştat" hökmünde häsýetlendirip, ikitaraplaýyn gatnaşyklardaky dartgynlygy ýokarlandyrdy we şol bir wagtyň özünde agaç, süýt önümleri we polat we alýumin üçin has köp salgyt girizmek bilen haýbat atdy.

Kanada ABŞ ulaglaryna we böleklerine 25 göterim salgyt girizmek bilen jogap berdi. Premýer-ministr Mark Karni Kanadanyň şertleri boýunça söwda gepleşiklerini geçirmek we global hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada söz berdi.

Ontarionyň jogap maksatly elektrige goşmaça salgytlaryň girizilmegi baradaky karary togtatmagy, Trampyň has ýokary metal gümrük salgytlaryny girizmegini wagtlaýyn yza süýşürmegine sebäp boldy. Emma ABŞ bilen Kanadanyň arasyndaky söwda dartgynlygy henizem dowam edýär.