Günorta Koreýanyň goşuny Demirgazyk Koreýanyň şu ýyl Russiýa goşmaça ýene-de 3000 esger ugradandygyny we Moskwanyň Kiýewe garşy urşuna goldaw brmek maskady bilen raketa, artilleriýa we ok-däri üpjünçiligini dowam etdirýändigini öňe sürdi.

Günorta Koreýanyň Baş ştaby penşenbe güni beren beýanatynda: “Ýanwar we fewral aýlary aralygynda goşmaça 3000 esgeriň iberilendigi çaklanylýar” diýip belledi.

Beýanatda Russiýa ilkinji tapgyrda Russiýa iberilen 11000 demirgazyk koreýaly esgeriň 4000 ölendigi ýa-da ýaralanandygy öňe sürüldi. Beýanatda: “Demirgazyk Koreýa esger bilen birlikde raketa, artilleriýa we ok-däri bilen üpjün etmäge dowam edýär” diýip habar berildi.

Habarnama görä Demirgazyk Koreýa häzirki wagta çenli Russiýa uly mukdarda gysga aralykly ballistik raketa, takmynan 220 sany 170 mm öz-özüni hereketlendirýän gaubisa we 240 mm köp nilli raketa ulgamy ugradyldy.

Günorta Koreýanyň Baş ştaby: “Söweş meýdanyndaky ýagdaýa baglylykda bu görkezijiler artyp biler” diýip mälim edildi.

Hüjüm Dronlary

Russiýa we Demirgazyk Koreýa Moskwanyň 2022-nji ýylda Ukraina hüjüme başlamagyndan bäri adaty ýaranlyk gatnaşyklaryny has hem güýçlendirdiler. Seul Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Ynyň Moskwa müňlerçe esger we ýarag konteýnerlerini ugradandygyny öňe sürýär.

Moskwa we Phenýan hem esger iberilendigini resmi taýdan tassyklamadylar, emma geçen ýyl Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň Demirgazyk Koreýa guran saparynda, iki ýurt giň gerimli harby şertnama, şol sanda özara goranyş ylalaşygyna gol çekipdiler.

Demirgazyk Koreýanyň döwlet metbugaty penşenbe güni Kim Çen Ynyň emeli intellekt tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan täze kamikaze we gözegçilik dronlarynyň synagyna gözegçilik edendigini habar berdi.