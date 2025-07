Russiýanyň uçarmansyz howa ulaglary Ukrainanyň paýtagtyny we ýurduň gündogarynda ýerleşýän Donesk sebitini nyşana aldy.

Mesele hakynda berlen maglumata görä, hüjümlerde azyndan 5 adam ýogaldy, 12 adam ýaralandy.

Paýtagtda uçarmansyz howa ulaglarynyň hüjümleriniň birnäçe sagat dowam edendigi we 16 gatly binanyň üstünde ýangynyň bolandygy nygtaldy. Ýangynda ýaralananyň bolmandygy bellenildi.

Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkaçenko, “Kiýewde, Russiýanyň uçarmansyz howa hüjümleri sebäpli agşamara duýduryşyň berlendigini” mälim etdi.

Rus hüjümleri sebäpli birnäçe etrapçada ýaşaýyş jaýlaryna we infrastruktura zeper ýetirlendigi nygtaldy.

Russiýanyň uçarmansyz howa ulaglary bilen ilatly ýerleri nyşana almaga dowam edýändigi öňe sürüldi.

Ýolbaşçylara görä, hüjümler sebäpli asuda ilatdan birnäçe adam ewakuasiýa edildi.

Hüjümler hakynda Russiýa tarapyndan heniz hiç hili beýannama berilmedi.

ABŞ-nyň Ukraina berýän ýarag kömegini saklamagy Kiýewi aladalandyrýar.

ABŞ-nyň Ukraina ýarag we howa goranyş ulaglary bilen birlikde harby enjam kömegini bes etmek baradaky karary we Russiýanyň dron we raketa hüjümlerini artdyrmagy Kiýewi aladalandyrýar. Hünärmenler soňky hüjümleri söweşiň başlamagyndan bäri guralan iň uly hüjümler hökmünde häsiýetlendirýär.

Pentagon Ukraina berilýän harby kömek meselesini giňişleýin barlagyň bir bölegi hökmünde görýär.

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp bolsa, ozalky Prezident Jo Baýdeni Ukraina has köp ýarag kömegini bermekde günäkärledi we ýurduň ýarag ätiýajynyň azalandygyny aýtdy.

Tramp, ABŞ-nyň Ukraina üçin ýarag kömegini bermäge dowam edýändigini emma galan ätiýajyň ünsilik bilen seljerilmelidigini sözleriniň üstüne goşdy.