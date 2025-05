ABŞ-nyň gizlin aňtaw gullugy bolan Milli Howpsuzlyk Agentliginiň (NSA) başlygy we onuň orunbasary penşenbe güni wezipesinden boşadyldy. Karar ABŞ-nyň metbugatynda giň seslenme döretdi.

The Washington Post gazeti adynyň aýan edilmegini islemeýän amerikaly resmileriň birine esaslanyp beren maglumatyna görä, General Timoti Haugyň wezipä başlamagyndan birnäçe wagt soň wezipesinden boşadylandygyny habar berdi. Habarda Haugyň näme sebäpli wezipesinden boşadylandygy barada hiç hili sebäp beýan edilmändigi bellendi.

Haug şol bir wagtda ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň kiber operasiýalardan jogapkär bölümi bolan US Cyber Commandyň başlygy wezipesinde işleýärdi. Bu bölüm hem goranyş hem-de hüjüm maksatly kiber operasiýalar amala aşyrýar.

Haugyň orunbasary bolan NSA-nyň başlygynyň orunbasary Wendi Noblyň hem wezipesinden boşadylandygy we Pentagonyň içinde başga bir wezipä bellenendigi mälim edildi.

NSA, ABŞ-nyň iň uly we iň gizlin signal aňtaw gullugy hökmünde tanalýar.

Pentagon AFP-nyň teswir talabyna hiç hili jogap bermedi.

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, ýanwar aýynda wezipesine girişmeginden bäri ýaragly güýçleriň ýolbaşçylarynda uly üýtgeşmeleri amala aşyrdy. Tramp, fewral aýynda ABŞ-nyň ýokary derejeli harby ofiseri General Çarlz "CQ" Brauny hiç hili sebäp bildirmän wezipesinden boşatdy.

Trampyň ýolbaşçylyk etmegindäki hökümet wezipesiniň ikinji möhlediniň ilkinji aýlarynda federal işgärleriň köpçülikleýin işden boşadylmaklary we döwlet edaralarynyň ygtyýarlarynyň azaldylmagy ugrunda köptaraplaýyn ädimler edýär.

The Washington Post, US Cyber Commandyň başlygynyň orunbasary wezipesine William J. Hartmany we NSA-nyň ýerine ýetirjiler geňeşiniň müdüri wezipesinde işlän Şeila Tomasy wagtlaýyn NSA-nyň başlygy we başlygynyň orunbasary wezipesine belländigini habar berdi.