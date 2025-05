Türkiýe 1993-nji ýylda Germaniýanyň Solingen şäherinde bolup geçen we türk maşgalasynyň bäş agzasynyň ýogalmagyna sebäp bolan jynsparaz hüjümiň pidalaryny hatyralaýar.

“32 ýyl mundan ozal jynsparaz Solingen hüjüminde pida bolan bäş raýatymyzy hormat bilen hatyralaýarys” diýip, Türkiýäniň Daşary işler ministrligi çarşenbe güni beýanat berdi.

Ministrlik hüjümde iki gyzyny, iki agtygyny we bir ýegenini ýitiren, emma soň Germaniýada parahatçylyk we sabyrlylyk çagyryşlary bilen ýaraşyk nyşanasyna öwrülen Mewlüde Genji hem hormat bilen hatyralady. Ol 2022-nji ýylda aradan çykdy we köplenç “Parasatly Ene” hökmünde ýatlanýar.

“Pursatdan peýdalanyp Mewlüde Genjiň ýagty ýadygärligini ýene bir gezek hormat we minnetdarlyk bilen hatyralaýarys” diýip, ministrlik beýanatynda belläp geçdi.

Jynsparazlyga we yslamofobiýa garşy göreş

Beýanatda Türkiýäniň “jynsparazlygyň, ksenofobiýanyň we yslama garşy ýigrenjiň ýokarlanmagyna garşy ähli platformalarda göreşini dowam etdirjekdigi” nygtaldy.

1993-nji ýylyň 29-njy maýynda Germaniýanyň Demirgazyk Reýn-Westfaliýa sebitindäki Solingen şäherinde 16 bilen 23 ýaş aralygyndaky dört aşa sagçy ýaşlar asly türk Genç maşgalasynyň öýüni oda beripdi. Hüjüm bäş adamyň ölmegine we 14 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolupdy.

Jenaýatyň üç günäkäri 10 ýyl azatlykdan mahrym edildi, dördünji jenaýatçy bolsa 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi.

Bu hüjüm Germaniýa çuňňur täsir ýetiripdi we halkara ýazgarmalara sebäp bolup, ýurtda jynsparazlyk we integrasiýa meseleleri boýunça dartgynlyklary ýüze çykarypdy.