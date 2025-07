Ankara resmi taýdan beýanat bermedik hem bolsa, ABŞ-nyň iň soňky goranmak býujeti Türkiye tarapyndan terror guramasy PKK bilen deň hasaplaýan YPG-niň ýolbaşçylyk etmegindäki SDF-e Amerikan goldawynyň dowam etmegi baradaky aladalaryny güýçlendirmegi dowam etdirýär.

Pentagon 2026-njy ýyldaky býujetinde Terrora garşy göreşde Tälim ber we Üpjün et programmasynyň (CTEF) çäginde Siriýadaky ýaragly toparlara, esasanam YPG tarapyndan dolandyrylýan Siriýa Demokratik Güýçlerine (SDG) goldaw bermek üçin 130 million dollar bölüp aýyrdy.

ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň 2026-njy ýyldaky býujet delillendiriş resminamasyna görä, bu maliýeleşdirme ABŞ tarapyndan goldanýan SDG we Siriýanyň günorta-gündogaryndaky Siriýanyň Erkin Goşuny bilen birlikde Yrakdaky we Liwandaky "ygtybarly hyzmatdaş güýçleri" okuwlaryny, enjamlaryny we aýlyk haklaryny goldamagy maksat edinýär.

Bölünip berlen býujetde ýeňil ýaraglaryň, lukmançylyk enjamlarynyň we desgalaryň abatlanylmagynyň bardygy aýdylýan resminamada "DAIŞ-iň gaýtadan dikeldilmegi ABŞ-nyň milli bähbitlerine, Yragyň, Siriýanyň, Liwanyň we dünýä jemgyýetçiligine howp salýar" diýilýär.

ÝPG Türkiye, ABŞ we ÝB tarapyndan terror guramasy hökmünde kabul edilýän PKK-nyň Siriýadaky şahasydyr.

Iň uly paý PKK/YPG terror guramasyna bölünip berildi.

Pentagonyň 2026-njy ýyldaky býujetinde Siriýa üçin bölünip berlen 130 million dollardan 7,42 million dollary resminamanyň “Badiýa çölündäki DAIŞ galyndylaryna garşy täsirini giňeltmegine garaşylýan” Siriýanyň Erkin Goşunyna bölünip berildi.

Emma gaznanyň uly bölegi SDG gönükdirildi.

Türkiye, ABŞ we Ýewropa Bileleşigi tarapyndan terror guramasy hökmünde bellenen PKK, 40 ýyldan gowrak bäri dowam eden terrorçylykly aksiýalarynda asuda ilat, zenanlar we çagalar bilen birlikde 40000-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy.

Türkiye PKK/YPG-niň islendik at bilen enjamlaşdyrmagynyň terrorçylyga gönüden-göni goldaw bolýandygyny aýdýar.