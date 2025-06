Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Moskwanyň Ukraina bilen parahatçylyk gepleşikleriniň nobatdaky tapgyryny Stambulda geçirmäge taýýardygyny aýtdy.

Belarussiýanyň paýtagty Minsk şäherinde anna güni geçirilen metbugat ýygnagynda söz sözlän Putin, Russiýa-Ukraina gepleşikleriniň üçünji tapgyrynyň Stambulda geçiriljek senesiniň, 2-nji iýunda Türkiyede ylalaşyga gelnen harby ýesirleriniň çalşygynyň tamamlanmagyndan soň kesgitlenjekdigini aýtdy.

Putin: “Umuman, biz onuň (gepleşikleriň nobatdaky tapgyry) üçin taýýar, diňe ýer we wagt boýunça ylalaşylmaly. Men Türkiye Respublikasynyň Prezidenti hormatly Rejep Taýýip Erdoganyň bu prosesi goldamak ugrundaky çemeleşmesini gorap saklajakdygyny umyt edýärin we biz oňa bu babatda minnetdardyrys” diýip belledi.

Putin nobatdaky Russiýa-Ukraina gepleşikleriň senesiniň wekiliýetleriň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenjekdigini belledi.

Russiýanyň Prezidenti: “Biz maslahaty Stambulda geçirmäge taýýar. Ýöne haçan we nähili geçiriljekdigi bilen bagly karar, iki tarapyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary tarapyndan berler we häzirki wagtda maslahatyň wagtyny kesgitlemek üçin dowamly häsýetde aragatnaşyk içindediris” diýip belledi.

Putin wekiliýetleriň parahatçylyk şertnamasy boýunça memorandumlary ara alyp maslahatlaşmalydygyny hem aýtdy.

Diplomatiýany öňe sürmek

Stambul 2022-nji ýylyň mart aýynda – çaknyşyklar başlanandan gysga wagt soň – ýaragly çaknyşygy bes etmek üçin umumy çözgüt tapmak maksady bilen geçirilen gepleşikleriň tapgyryna ýer eýeçilik edipdi, emma urşy bes etmek boýunça ylalaşyga gelinip bilinmedi. Uruş 4-nji ýylynda dowam edýär.

Russiýa we Ukraina 3 ýyl arakesmeden soň 16-njy maýda ýaňadandan gönüden gepleşikler geçirmäge başladylar we şol gepleşikler Stambulda geçirilipdi.

Maý we iýun aýlarynda geçirilen iki tapgyr gepleşiklerden soň, Russiýa we Ukraina has ýaş we agyr ýaralanan harby ýesirleriniň çalşygy hem-de ýaragly çaknyşykda wepat bolan 12 müň esgeriň jesetleriniň yzyna gaýtarylmagy boýunça ylalaşyga gelipdiler.

Türkiyäniň Prezidenti, konflikti çözmek ugrunda uzak wagtdan bäri tagalla edýän lider hökmünde, Türkiyäniň parahatçylyk gepleşiklerine ýer eýeçilik etmek we çözgüt tapmak üçin goldaw bermäge taýýardygyny eýýäm ençeme gezek aýdyp geçdi.

Türkiye Russiýa we Ukraina bilen gowy gatnaşyklary saklaýan ýurt hökmünde aýratyn orna eýedir.