Anadoly habarlar agentliginiň we ýerli Channel 24 TV-niň habaryna görä, Bangladeşde ýyldyrymyň çakmagy netijesinde azyndan 13 adam ýogaldy. Tebigy apatlar sebäpli ýogalýan adamlaryň sanynyň artmagyna alada bildirilýär.

Ýekşenbe güni Bangladeşiň tapawutly sebitlerinde başdan geçirlen ýyldyrymyň çakmagy netijesinde, aralarynda 1 çaga we birnäçe daýhanyň hem bolan 9 adam ýogaldy. Channel 24 TV tarapyndan berilen habara görä, ýyldyrymyň çakmagy netijesinde ýurduň Çapaýwabgandž, Naogaon, Şerpur we Habigandž sebitleriniň her birinde 1 adamyň ýogalandygy we azyndan 4 adamyň ýaralanandygy mälim edildi.

Bangladeşiň meteorologiýa müdirligi ozal paýtagt Dakka başda bolmak bilen ýurduň ähli ýerine täsir ýetiren aşa yssy howadan soň, ýekşenbe güni agşam köp sebitde ýyldyrym çakmagynyň garaşylýandygyny habar beripdi.

Adamlaryň janyny halas etmek üçin habarlylyk

28-nji aprelde ýurduň ýedi tapawutly sebitinde ýyldyrymyň çakmagy netijesinde azyndan 17 adam ýogaldy, adam pidalarynyň öňüni almak üçin habarlylyk çagyryşlary artdy.

Ýyldyrym bilen bagly habarlylygy ýaýratmagy maksat edinýän Jemgyýeti halas et we Ýyldyrymy habarlylyk gaznasy atly meýletin gurama, bular ýaly köp adamyň ýyldyrymyň çakmagy netijesinde ýogalmagyna bildirýän aladasyny beýan etdi.