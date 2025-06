Türkiyäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan Gollandiýanyň Şasy Willem-Aleksander we aýaly tarapyndan NATO agza döwletleriň Döwlet we hökümet baştutanlarynyň sammitine gatnaşýan liderleriniň we aýallarynyň hormatyna berlen agşam naharynda ABŞ-nyň Prezidenti Tramp bilen duşuşyk geçirdi.

Anadoly habarlar gullugynyň habaryna görä, Erdogan we Tramp NATO sammitiniň çägindäki Gaagadaky duşuşyklarynda sebit we global meseleler, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada pikir alyşdylar.

Türkiyäniň prezidenti "ABŞ-nyň prezidenti Trampyň tagallasy bilen gazanylan Ysraýyl-Eýran ýaraşygyna" kanagatlanma bildirdi we dowamly parahatçylyga, Gazadaky genosidiň bes edilmegine we Russiýa-Ukraina söweşi barada gepleşiklere çagyrdy.

Anadoly habarlar gullugynyň habaryna görä, Prezident Erdogan ABŞ bilen energiýa, maýa goýum we goranmak ugurlarynda hyzmatdaşlygyň güýçli potensialynyň bardygyny aýtdy we gatnaşyklary gowulaşdyrmak bilen 100 milliard dollarlyk söwda maksadyna ýetip boljakdygyny aýtdy.

Liderler NATO-nyň eýmendirmesini güýçlendirmegiň ähmiýetini, alýansyň öňdebaryjy ýaranlary hökmünde nygtap geçdiler.

Türkiyäniň prezidentiniň, Ýewro-Atlantik sebtine abanýan strategiki töwekgelçiliklere we howplara bagyşlanan sammitiň dowamynda birnäçe dünýä liderleri bilen ikitaraplaýyn gepleşikler geçirmegine garaşylýar.

Iki günlük NATO sammiti çarşenbe güni tamamlanar.