Ynsanperwer Kömek Gaznasy Gazada Bütindünýä Azyk Maksatnamasy bilen sazlaşyk içinde işleýärdi we ynsanperwer kömek gullugynyň işgärleri asuda ilata azyk we zerur zatlary paýlamak üçin tagalla edýärdi.

Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun, Ysraýylyň Gaza garşy guran soňky howa hüjüminde ynsanperwer gullugynyň 5 işgäriniň ýogalmagy we 2 adamyň agyr ýagdaýda ýaralanmagy sebäpli Ynsanperwer Kömek Gaznasyna gynanç bildirdi.

Fahrettin Altun penşenbe güni X platformasyndan beren beýanatynda, Ysraýylyň hökümetiniň çagalary, zenanlary, garry we indi bolsa ynsanperwer gullugynyň işgärlerini nyşana alyp, “genosid derejesinde” terrorçylykly hüjümler guraýandygyny habar berdi.

Fahrettin Altun: “Sionist Ysraýyl hökümeti Gazada yzygiderli gyrgynçylygy dowam etdirýär; ýaş ýa-da garry, çagalar ýa-da zenanlardygyna garamazdan hemme kişini nyşana alýar. Indi, gabaw astyndaky Gazanyň halkyna bir bölek çörek we bir owurt suw bermek üçin janyny howp astyna salýan bigünä ynsanperwer kömek işgärlerini bombalamak üçin gitdi” diýip belledi.

Fahrettin Altun halkara jemgyýetçiligini sesini gataltmaga we bu “wagşylygy” duruzmak üçin anyk çäreleri görmäge çagyrdy. Türkiye, Gazadaky gan döküşligi duruzmak we jogapkärleriň jogapkärçilige çekilmegi üçin diplomatik ýollar we halkara guramalar arkaly işlemegini dowam etdirjekdigini aýtdy.

Janlaryny howp astyna salyp ynsanperwer kömek ýetirmäge synanyşýarlar

Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Azyk Maksatnamasy (WFP) bilen utgaşyp, Gazada işleýän Ynsanperwer Kömek Gaznasy, ynsanperwer kömek gullugynyň işgärleriniň Ysraýylyň dowam edýän harby hüjümlerinde Gazada kyn ýagdaýda galan asuda ilata azyk we beýleki kömekleri ýetirmek üçin tagallalar edýändigini habar berdi.

Ynsanperwer Kömek Gaznasy beýannamasynda: "Her gün janyna howp abanýan ynsanperwer kömek işgärlerine gönükdirilen bu ýowuz hüjümi berk ýazgarýarys" diýdi.

Hüjümlerde ýogalan ynsanperwer kömek işgärleriniň atlary Muhammet al-Mubaýyid, Ahmed Bustan, Mutaz Rejeb, Yshak al-Taýf we Jamal al-Mubaýyid diýip mälim edildi.