Russiýa, howa goranyş ulgamlarynyň ýurduň dürli sebitlerinde, şol sanda Moskwanyň golaýynda azyndan 232 sany ukrain uçarmansyz enjamyny urup düşürendigini habar berdi. Şol sebäpli paýtagtyň howa menzilleri uçuş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gysga möhletli ýapyldy.

Russiýa, Ukraina, ABŞ we Ýewropa döwletleri Ukrainada üç ýyldan gowrak dowam eden konfliktiň soňuna çykmak üçin gepleşiklerin yzgiderliligini seljerýän günlerinde uçarmansyz howa enjamlarynyň urşy dowam edýär we front liniýasynyň käbir ýerlerinde çaknyşyklar güýjeýär.

Russiýanyň Goranmak ministrligi çarşenbe güni beren beýanatynda esasan Ukrainanyň serhedine golaý günbatar sebitlerinde, şeýle hem Moskwanyň golaýynda azyndan 232 sany ukrain uçarmansyz howa enjamlaryny hatardan çykarandygyny habar berdi. Moskwanyň we onuň töweregindäki ilat sany 21 milliondan geçýär.

Moskwanyň şäher häkimi Sergeý Sobýanin paýtagta tarap barýan üç dronyň urlup düşürilendigini we şol möhletde üç sany esasy howa menziliniň gysga wagtlyk uçuşlary bes edendigini aýtdy. Wakanyň dowamynda adam pidasy barada maglumat berilmedi, emma Ukrainanyň harby güýçleri Orýol sebitindäki Bolkowskiýniň ýarymgeçiriji enjamlar zawodyny bombalandygyny aýtdy. Şol zawod Russiýanyň harby uçarlaryny we raketa öndürijilerine üpjünçilik edýär.

Täze uçarmansyz howa enjamlaryny kämilleşdirmek

Ýüz müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan Ukrainadaky uruş uçarmansyz howa enjamlarynyň innowasiýasy üçin synag meýdanyna öwrüldi. Iki tarap hem front liniýasyna önümçilik desgalarynyň önümçiligini kadasyzlaşdyrmak üçin köp sanly uçarmansyz howa enjamlaryny ornaşdyrdy.

Moskwa we Kiýew täze dronlary satyn almak we olary innowasion usullar bilen ulanmak, şeýle hem olary ýok etmegiň täze ýollaryny gözlemek üçin tagalla edýärler. Şol tagallalara daýhanlaryň tüpeňleri we elektron öňübi alyş çenli dürli usullar bar.

Esgerler dronlardan gorkýandyklaryny beýan edýar we iki tarap hem propaganda üçin ölüm howply zarbalaryň wideolaryndan peýdalanýar. Wideolarda esgerleriň hajathanalarda partlaýjy zarbalara uçramagy ýa-da ýanan ulaglardan gaçýaç pursatlary görkezilýär.

Russiýanyň Goranmak ministrligi öz güýçleriniň front liniýasynyň käbir esasu nokatlarynda öňe barýandygyny aýtdy. Rus tarapdary uruş blogçylary Russiýanyň Donesk sebitindäki Pokrowsk bilen Kostiantyniwka aralygynda ukrain liniýalaryny böwsendigini öňe sürdüler. “Reýter” bu maglumaty tassyklamady

Prezident Wladimir Putin sişenbe güni Russiýanyň günbatar Kursk sebitine baryp gördi. Russiýanyň güýçleri geçen aý bu sebitden ukrain goşunlaryny çykarypdy. Putin 2022-nji ýylyň fewral aýynda Ukraina on müňlerçe esger ýerleşdirdi we häzirki wagtda Russiýa ýurduň takmynan bäşden bir bölegini gözegçilikde saklaýar.