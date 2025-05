Erdogan Türki Döwletleriň Guramasynyň Gündogar bilen Günbataryň arasyndaky gatnaşyklaryň güýçlendirilmegi maksat edinilýän döwründe, agzybirligi we hyzmatdaşlygy artdyrmaga gönükdirlen Türki Döwletleriniň liderlerniň gatnaşmagynda Budapeştde geçiriljek möhüm sammite gatnaşar.

Türkiye Respublikasynyň Prezidentiniň Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun tarapyndan berlen habara görä, Prezident Rejep Taýýip Erdogan, Türki Döwletleriň guramasynyň Türki döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýän resmi bolmadyk sammitine gatnaşmak maksady bilen şu gün Budapeşt şäherine gitdi.

Sammit "Gündogar bilen Günbataryň Duşuşyk Nokady" mowzugy bilen geçiriler we 2025-nji ýylyň 20-21-nji maý aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda guralar. Liderler TDG-niň guramaçylygyny güýçlendirmek boýunça gazanylan üstünlikleri gözden geçirerler we möhüm kararlary, şol sanda Budapeşt Jarnamasyny kabul ederler.

Türki Döwletleriň Guramasy

Türkiye Respublikasynyň Prezidentiniň Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun sişenbe güni beren beýanatynda, Erdoganyň sammite gatnaşjak liderler bilen ikiçäk duşuşyklar geçirjekdigini we Türkiyäniň Türk dünýäsi bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak babatyndaky tutanýerliligini nygtap geçjekdigini habar berdi.

Türki Döwletleriniň Guramasyna Türkiye, Azerbaýjan, Gazagystan we Gyrgyzystan doly agza hökmünde girýär. Wengriýa, Türkmenistan we Demirgazyk Kipr Türk Respublikasy synçy statusyna eýedir.

Wengriýanyň bu sammite ýer eýeçiligini etmegi, Gündogar bilen Günbataryň täsirini birleşdirmekde türk hyzmatdaşlygynyň ähmiýetiniň artýandygyny görkezýär.

Bu maslahat sebitde we dünýäde geosyýasy çylşyrymlylygyň artýan döwründe geçirilýär. Ol agza we synçy döwletlere medeni, taryhy we strategiki baglanyşyklara esaslanýan agzybirligi we umumy maksatlary tassyklamak üçin mümkinçilik döredýär.