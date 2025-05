Hytaýyň goşuny sişenbe güni Taýwanyň töwereginddäki suw giňişliginde uly göwrümli harby türgenleşikleriň başladylandygyny we ada ýene-de bir gezek garaşsyzlyk başlangyçlaryndan ýüz öwürmek barada duýduryş berilendigini beýan etdi.

Halk Azat edijilik goşunyna degişli Gündogar operasiýa serkerdeliginiň metbugat sekretary Şi Ýi türgenleşikleriň harby-deňiz, harby-howa, guryýer we raketa güýçlerini öz içine alýandygyny we olaryň “Taýwanyň garaşsyzlygyna garşy berk duýduryşdygyny we güýçli bir eýmendirme manysyny berýändigini” belledi.

Pekin Taýwany öz territoriýasynyň bir bölegi hökmünde hasaplaýar we zerur bolan halatynda güýç bilen öz gözegçiligine almak isleýär. Taýwanlylaryň aglabasy bolsa bu meselede bölünýär. Käbir taýwanlylar özleriniň de-fakto garaşsyzlygyny we demokratik statusyny goldaýarlar, beýlekiler bolsa Hytaý bilen birleşmek baradaky pikiri goldaýarlar.

Taýwanyň Milli Goranmak ministrligi duşenbe güni irden sagat 6-dan sişenbe güni irden sagat 6-a çenli adanyň töweregindäki suw giňişliginde Hytaýa degişli 19 sany harby gäminiň anyklanandygyny habar berdi.

Ministrlik mundan başgada şenbe gününden bäri Şandong uçargöter gämisiniň hereketine gözegçilik edilendigini we bu toparyň Taýwanyň öz-özüni kesgitlän harby identifikasiýa zolagyna girendigini hem belledi.

Taýwanyň Goranmak ministri Wellington Koo, türgenleşiklere gözegçilik etmek maksady bilen merkezi jogap toparyny döredendiklerini belläp: “Taýwanyň töwereginde amala aşyrylýan bu hereketler, sebitleýin parahatçylyga we durnuklylyga ýaramaz täsir ýetirýär” diýip nygtady.

Hytaýyň Kenarýaka howpsuzlyk gullugy sişenbe güni Taýwanyň töwereginde “howpsuzlyk gözegçiligini” geçirendigini habar berdi.