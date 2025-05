"Täze Luwr Rennesansy" ady bilen yglan edilen bu taslamanyň çäklerinde Leonardo da Winçiniň nusgawy eseri "Mona Liza" üçin ýörite otag gurlar. Mundan başga-da, Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlaryň (ÝB) daşyndan gelýän myhmanlar üçin petekleriň bahalary ýokarlandyrylar.

"Mona Liza" üçin ýörite otag

Taslamanyň iň üns çekýän aýratynlyklarynyň biri, dünýä belli "Mona Liza" eseri üçin ýörite otagyň döredilmegi bolar. Muzeýde emele gelýän dyklyşy azaltmak maksady bilen durmuşa geçirilýän bu taslama, myhmanlaryň surat bilen has rahat we arkaýyn tanyşmagyna şert döreder.

Täze gapy we döwrebaplaşdyryş

Täzeleniş taslamasynyň çäginde Seina derýasynyň boýunda 2031-nji ýylda açylmagy meýilleşdirilýän täze gapy açylar. Bu täze gapy muzeýiň barha köpelýän myhman sanyna gowy hyzmat etmegini üpjün eder. Mundan başga-da muzeýiň häzirki binalary döwrebaplaşdyrylyp, myhmanlar üçin amatly şertler dörediler.

Maliýeleşdiriş we býujet

Taslamanyň gymmatynyň takmynan 800 million ýewro barabar bolmagyna garaşylýar. Şol serişde petek satuwlaryndan, hemaýatkärlerden we Luwr muzeýiniň Abu-Dabi şahamçasyndan gazanylýan girdejiler bilen üpjün ediler. Resmiler çykdajylaryň ýarysyna golaýynyň täze gapynyň gurluşygyna sarp ediljekdigini beýan edýärler.

Petegiň bahasy göteriler

Täzeleniş taslamasynyň bir bölegi hökmünde Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlaryň daşyndan gelýän syýahatçylar üçin petegiň bahasynyň ýokarlandyrylmagy meýilleşdirilýär. Ol, muzeýiň ideg we dolandyryş çykdajylary üçin hem sarp ediler.

Strukturalaýyn meseleler we çözgütler

Luwr Muzeýi köne binasyndaky düýpli kemçilikleri bolan suw syzmalary we temperaturanyň üýtgemegi ýaly instruktiw meseleler bilen ýüzbe-ýüz. Täzeleniş taslamasynyň çäklerinde bu meseleler çözülip, gymmat bahaly sungat eserleri üçin howpsuz giňişlik dörediler.

Mundan başga-da: köne aýna piramida gapynyň ýerine has döwrebap we amatly gapy gurular. Naharhana we hajathana mümkinçilikleri gowulandyrylar.

Myhmanlaryň sany

Luwr Muzeýi 2023-nji ýylda 8,7 million myhman kabul etdi. Muzeýiň häzirki infrastrukturasynyň bolsa diňe 4 million adama hyzmat etmek üçin niýetlenendigi bellenilýär. Şonuň üçin täzeleniş taslamasy artýan myhman sanyna laýyk şertleri döretmegi maksat edinýär.

Luwr Muzeýi üçin bu düýpli täzeleniş taslamasy muzeýiň geljegi üçin uly ähmiýete eýe. Taslama tamamlanandan soň muzeýiň hem myhmanlar, hem-de sungat eserleri üçin has amatly we döwrebap giňişlige öwrülmegine garaşylýar.