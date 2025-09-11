Siyosiy spektrning turli tomonlaridagi yetakchilar va qonunchilar 31 yoshli konservativ sharhlovchi va Turning Point USA asoschisi Charlz Kirkning o‘ldirilishiga dahshat bilan munosabat bildirishdi. Kirk Yuta vodiysi universitetida ochiq havoda bo‘lib o‘tgan tadbirda so‘zlayotgan paytda otib o‘ldirilgan edi.
AQSh Prezidenti Donald Tramp Kirkni "buyuk va hatto afsonaviy" deb atab, shunday dedi: "Hech kim AQSh yoshlarining yuragini Charlzdek tushunmagan va his qilmagan. U hammaga, ayniqsa menga, sevimli va hurmatli edi, endi esa u biz bilan emas. Melaniya va mening hamdardligimiz uning go‘zal rafiqasi Erika va oilasiga yo‘llanadi. Charlz, biz seni sevamiz!"
Vitse-prezident JD Vens: "Unga abadiy orom ato et, Ey Rabbim," deb yozdi.
Sobiq Prezident Jo Bayden: "Mamlakatimizda bunday zo‘ravonlikka joy yo‘q. Bu darhol tugashi kerak. Jill va men Charlz Kirkning oilasi va yaqinlari uchun ibodat qilamiz," dedi.
AQSh qishloq xo‘jaligi kotibi Bruk Rollins o‘zining "eng shirin do‘sti va Iso Masih hamda Amerika uchun kurashgan hamkasbi"ning o‘limini "siyosatingiz qanday bo‘lishidan qat’i nazar, millat uchun ham fojia" deb ta’rifladi.
Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Kirkni "Isroilning sher yurakli do‘sti" deb atab, shunday dedi: "U yolg‘onlarga qarshi kurashdi va yahudiy-xristian sivilizatsiyasi uchun mustahkam turdi. Men ikki hafta oldin u bilan gaplashdim va uni Isroilga taklif qildim. Afsuski, bu tashrif amalga oshmaydi."
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Yvette Kuper bu qotillikdan "chuqur hayratda" ekanligini bildirib, "bizning jamiyatlarimizda siyosiy zo‘ravonlikka joy yo‘q" deb ta’kidladi.
Donald Tramp, kichik, shunday yozdi: "Men seni sevaman, birodar. Sen juda ko‘p odamlarga o‘z fikrlarini aytishga jur’at berding va biz hech qachon jim bo‘lmaymiz."
Respublikachilar milliy qo‘mitasi raisi Jo Gruters Kirkning o‘limini "juda dahshatli" deb atab, shunday dedi: "Respublikachilar va demokratlar birgalikda bu shafqatsizlikni qoralash uchun birlashishi kerak. Bunday holat Amerikada bo‘lmasligi kerak."
Yuta shtatidan senator Mayk Li bu otishni "qo‘rqoqona zo‘ravonlik harakati, erkinlik himoyachilari, masalan, Charlz, tinchlik bilan bahs-munozara qilgan talabalar va millatimizni saqlab qolishga intilayotgan barcha amerikaliklarga qarshi hujum" deb atadi. "Terrorchilar g‘alaba qozonmaydi. Charlz g‘alaba qozonadi," dedi u.
AQSh senatori Berni Sanders ham o‘z hamdardligini bildirdi. "Mening fikrlarim Charlz Kirk va uning oilasi bilan," dedi u X ijtimoiy tarmog‘ida.
Siyosiy sharhlovchilar, jumladan, Falastinni qo‘llab-quvvatlovchi shaxslar ham o‘z hamdardliklarini bildirishdi. "Men buni tushuna olmayapman," dedi konservativ sharhlovchi Kendis Ovens X ijtimoiy tarmog‘ida.
Falastinni qo‘llab-quvvatlovchi faol va G‘azo genotsididan keyin Islomni qabul qilgan Shon King Kirkning o‘ldirilishini "dahshatli" deb atadi. "Charlz Kirkning otib o‘ldirilishi mutlaqo dahshatli edi. Uning qarashlari qanday bo‘lishidan qat’i nazar, odamlarni o‘ldirish mumkin emas. Bu juda g‘ayriinsoniy," dedi King X ijtimoiy tarmog‘ida.
Obama esa shunday dedi: "Charlz Kirkni otib o'ldirgan odamning motivlari hali ma'lum emas, lekin bunday jirkanch zo'ravonlik bizning demokratiyamizda o'z o'rniga ega emas. Mishel va men bugun kechqurun Charlzning oilasi, ayniqsa uning rafiqasi Erika va ikki yosh farzandi uchun ibodat qilamiz."
Obama esa shunday dedi: "Charlz Kirkni otib o‘ldirgan odamning motivlari hali ma’lum emas, lekin bunday jirkanch zo‘ravonlik bizning demokratiyamizda o‘z o‘rniga ega emas. Mishel va men bugun kechqurun Charlzning oilasi, ayniqsa uning rafiqasi Erika va ikki yosh farzandi uchun ibodat qilamiz."