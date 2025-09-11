Chorshanba kuni hukumatga qarshi keng tarqalgan norozilik namoyishlari fonida inauguratsiyadan so‘ng Fransiyaning yangi bosh vaziri Sebastyan Lekornu o‘z muxoliflari bilan hamkorlik qilib, qarzni kamaytiradigan byudjetni qabul qilishning ijodiy yo‘llarini topishga va’da berdi, shu bilan birga siyosatning yangi yo‘nalishlarini va’da qildi.
Prezident Emmanuel Makron seshanba kuni o'zining sodiq ittifoqchisi, biznesni qo'llab-quvvatlovchi iqtisodiy kun tartibini o'zgartirishi kutilmaydigan Lekornuni ikki yil ichida beshinchi bosh vazir etib tayinladi.
Lekornu Fransua Bayrou o'rnini egalladi, u dushanba kuni parlament ovoz berishda mamlakatning evrozonadagi eng katta byudjet kamomadini kamaytirish rejalari tufayli ishdan bo'shatildi.
Yaqinda mudofaa vaziri lavozimini egallagan Lekornu, topshiriqni topshirish marosimidan keyin qilgan qisqa nutqida, hukumatning muxolifat bilan hamkorlikda "yana ijodkor, ba'zan texnikroq va jiddiyroq" bo'lishi zarurligini ta'kidlab, "ba'zi kelishmovchiliklar bo'lishini" qo'shimcha qildi.
Lekornuning asosiy muammosi 2026 yil uchun soddalashtirilgan byudjetni uchta mafkuraviy blokdan iborat parlament orqali qabul qilish bo'ladi.
Tomonlar Fransiyaning 2024-yilda yalpi ichki mahsulotning 5,8 foizini tashkil etgan byudjet taqchilligini qisqartirish bo‘yicha umumiy kelishuvga erishgan bo‘lsalar-da, buni qanday qilish borasida kelisha olmaydi.
Lekornu matnning to‘liq loyihasini 7 oktyabrgacha parlamentga taqdim etishi kerak. 13-oktabrgacha biroz moslashuvchanlik mavjud bo'lsa-da, bu sanadan keyin deputatlar yil oxirigacha byudjetni qabul qilishga ulgurmaydi.
Seshanba kuni Lekornuning tayinlanishiga bo'lgan munosabat u duch keladigan qiyinchiliklarni ta'kidladi.
"Bas qil" namoyishlari
O'ta chaplar Lekornuni ishonchsizlik harakati bilan zudlik bilan ag'darib tashlashga harakat qilishini bildirgan, o'ta o'ngdagi Milliy Rally (RN) esa, agar uning byudjet talablari qondirilsa, u bilan ishlashga tayyorligini bildirgan.
RN deputati Laure Lavalette seshanba kuni kechqurun X kuni e'lon qildi: "Yoki RN byudjeti yoki hukumat yo'q".
RN Fransiyaning eng yirik parlament partiyasidir va shuning uchun har qanday potentsial ishonchsizlik harakatida hal qiluvchi omil hisoblanadi.
Shunga qaramay, o'tgan yili RN prezidenti Jordan Bardella bilan birga ovqatlangan Lekornu Makron atrofidagi RNga eng yaqin odam sifatida ko'riladi.
Lekornuning boshqa varianti - byudjet qisqartirishlarini yumshatish va boylarni soliqqa tortish istagida bo‘lgan sotsialistlarni uning sobiq partiyasi, soliqlarning oshishiga qat’iy qarshi bo‘lgan respublikachilar bilan birlashtirish.
Makron seshanba kuni Sotsialistik partiya rahbari Olivye Forga qo‘ng‘iroq qilib, chap qanot bosh vazirni tayinlamasligini aytdi. Chorshanba kuni For Lekornu bilan ishlash uchun eshikni ochiq qoldirganday tuyuldi, ammo agar hukumat uning byudjet ustuvorliklarini e'tiborsiz qoldirayotganini his qilsa, ishonchsizlik taklifini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Shu bilan birga, Fransiya bo'ylab minglab odamlar Makrondan, byudjetni qisqartirishdan va butun siyosiy sinfdan norozilik ifodasi sifatida "Hammasini to'xtating" noroziligiga qo'shildi.
Marseldagi norozilik namoyishlarida qatnashgan kasaba uyushma a'zolaridan biri Daniel Bretones, "Bu g'azab oylar, hatto yillar davomida so'nmagan. Makronning ikkinchi muddati yaqinlashmoqda" dedi.