Xo'sh, Bollivudda musulmonlarning tasvirlanishi Hindistonning o'zgaruvchan ijtimoiy va siyosiy manzarasini qanday aks ettiradi?

1959-yilda Yash Chopra ismli yosh rejissyor o'zining birinchi filmi "Dhool Ka Phool"ni chiqardi. Bu filmda juda katta ma’noga ega qo'shiq o’rin olgan:

Bu "Sen na hindu, na musulmonsan; sen insonsan" degan ma'noni anglatadi.

Bu g'oya o'sha paytlar Hindistonda muhim edi. Mamlakat hali ham diniy asosda hududining bo'linishidan keyin qayta tiklanayotgan edi. Chopraning filmi tashlab ketilgan hindu bolasiga g'amxo'rlik qilayotgan musulmon erkak haqida hikoya qilardi. U diniy hamkorlikning ijobiy obrazini namoyish etardi.

Keyingi yigirma yil davomida ko'plab hind filmlari musulmonlarni hind jamiyatining ajralmas a'zolari sifatida tasvirladi. 1977-yilda mashhur "Amar Akbar Anthony" filmi diniy xilma-xillikni aks ettirdi. Unda uch aka-ukaning hikoyasi o’rin olgan. Ularning har biri turli dinlarda: hinduizm, islom va nasroniylikda tarbiyalangan, ammo ularni umumiy insoniylik birlashtirgandi.

Biroq, Bollivudning musulmonlarni tasvirlash usuli o'zgara boshladi.

1992-yil 6-dekabrda muhim voqea yuz berdi. O'sha kuni tarixiy masjid hindu millatchilar tomonidan vayron qilindi. Babri masjidining buzilishi ijtimoiy tartibsizliklarga olib keldi va hindu millatchiligini kuchaytirdi. Bu filmlarda musulmonlarning tasvirlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

1992-yildan keyin filmlar musulmonlarni boshqacha tasvirlay boshladi. Endi ular raqiblar yoki milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rsatila boshlandi. 1992-yilgi "Roja" filmi bu yangi stereotiplarni joriy qilgan ilk filmlardan biri edi.

Vaqt o'tishi bilan, ko'proq filmlar bu salbiy tasvirlarni kuchaytirdi. "Sarfarosh" va "Fanaa" kabi filmlar bu tendensiyani davom ettirdi. Bu faqat harakatli filmlar bilangina cheklanmadi; u boshqa janrlarda ham asta-sekin paydo bo'ldi. Masalan, "Fanaa" Hindistonga qarshi hujumlar rejalashtirgan Kashmir qo'zg'olonchisiga oshiq bo'lgan ko'r Kashmir ayoli haqidagi ishq hikoyasidir.

2014-yilda hindu millatchi qarashlariga ega bo'lgan siyosiy partiya Hindiston milliy saylovlarida g'alaba qozondi. Shundan so'ng, filmlar ba'zi mafkuralarni ochiqroq targ'ib qila boshladi. "Padmavat" va "Tanhaji" kabi tarixiy filmlar musulmon tarixiy shaxslarni salbiy jihatdan tasvirladi.

So'nggi yillarda musulmonlarga qarshi mavzudagi ba'zi filmlar hukumatning kuchli yordamini oldi. Masalan, "The Kashmir Files" va "The Kerala Story" filmlari uchun kino chiptalarini BJP boshqaradigan shtatlarda ko'proq tomoshabinlarni jalb qilish uchun soliqdan ozod qilindi. "The Kashmir Files" hindularning Jammu va Kashmirdan ko'chib ketishi haqida hikoya qilsa, "The Kerala Story" DEAShga xizmat qilish uchun odam savdosiga uchragan ayollar haqida edi.

Filmlarda musulmonlarning tasvirlanishidagi bu o'zgarish havotirlanarlidir. Filmlar shunchaki ko'ngil ochar vosita emas; ular odamlarning jamiyatdagi boshqalar haqidagi fikrlash tarzini shakllantirishi mumkin. Savol tug'iladi: Bollivud shu yo'lni davom ettiradimi yoki biz oltin davrning inkluziv ruhiga qaytishni ko'ramizmi?

"Amar Akbar Anthony"dagi sevimli Akbar kabi personajlar yana ekranlarimizni bezaydimi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bir narsa aniq - kinoning jamiyat qarashlarini shakllantirish ta’siri avvalgidek kuchli.

Bu podkast Nilosree Biswasning TRT World uchun yozgan maqolasidan tayyorlangan.