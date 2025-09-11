DUNYO
Pokistonning Xayber-Paxtunxva viloyatida aksilterror operatsiya o'tkazildi
Pokiston xavfsizlik kuchlari mamlakatni terroristlardan tozalashga qat’iy bel bog‘ladi.
Pokiston xavfsizlik kuchlari mamlakatdan terrorizm tahdidini yo'q qilishga qat'iy bel bog'ladi. / Reuters
19 соат олдин

Pokiston armiyasi so‘nggi ikki kun ichida shimoli-g‘arbiy Pokistonda o‘tkazilgan alohida operatsiyalar davomida 19 nafar terrorchini yo‘q qilganini ma’lum qildi.

Khyber Pakhtunkhwa viloyatining Mohmand qabilaviy tumanida xavfsizlik kuchlari tomonidan o‘tkazilgan operatsiyada kamida 14 nafar terrorchi otishma natijasida yo‘q qilingan, deb payshanba kuni harbiylar bayonot berdi.

Yana besh nafar terrorchi qo‘shni Afg‘oniston bilan chegaradosh bo‘lgan notinch Shimoliy Vaziriston qabilaviy tumanida o‘tkazilgan ikki alohida operatsiyada yo‘q qilingan.

Yo‘q qilingan shaxslarning yonidan qurol-yarog‘ va o‘q-dorilar ham topilgan.

Hududda qidiruv operatsiyalari davom etmoqda, chunki Pokiston xavfsizlik kuchlari mamlakatni terrorizm balosidan tozalashga qat’iy bel bog‘lagan, deyiladi bayonotda.

So‘nggi yillarda Pokistonda xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlar soni oshgani qayd etilgan bo‘lib, bu hujumlar uchun Pokiston "Afg‘onistonda joylashgan" Tehrik-e-Taliban Pokiston (TTP)ga sodiq jangarilarni ayblamoqda. TTP bir nechta noqonuniy guruhlarni o‘z ichiga olgan terroristik tarmoq hisoblanadi.

Kobul esa bu ayblovlarni rad etmoqda.

