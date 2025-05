SIYOSAT 3 daqiqa o'qish Jahon armiyalari Kashmirdagi havo jangini tahlil qilmoqda Jahon armiyalari Kashmirdagi havo jangini tahlil qilmoqda Pokiston hisobotiga ko'ra, bir soatlik to'qnashuvlarda kamida beshta Hindiston samolyotini, jumladan, uchta Rafale samolyotini urib tushirganini ma'lum qildi. Ekspertlarning aytishicha, jangda 30ta Pokiston va 70ta Hindiston samolyoti qatnashdi. Pokiston hisobotiga ko'ra, bir soatlik to'qnashuvlarda kamida beshta Hindiston samolyotini, jumladan, uchta Rafale samolyotini urib tushirganini ma'lum qildi. Ekspertlarning aytishicha, jangda 30ta Pokiston va 70ta Hindiston samolyoti qatnashdi. Ulashing

A Pakistani JF-17 fighter jet: China has helped Pakistan improve its technology to build the aircraft. / AP