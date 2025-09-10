DUNYO
1 daqiqa o'qish
Isroilning Qatarga uyushtirgan hujumi oqibatida olti kishi halok bo‘ldi
Hamas yetakchilari Xalil al-Hayyah va Zahir Jabarinlar hujumdan omon qolgani ma'lum qilindi.
Isroilning Qatarga uyushtirgan hujumi oqibatida olti kishi halok bo‘ldi
/ REUTERS
10 сентябр 2025

Falastinlik qarshilik harakati Hamasning ma'lum qilishicha, Isroilning Doxadagi hujumi natijasida uning besh a'zosi va bir qatar xavfsizlik xodimi, jumladan, Hamas yetakchilaridan biri Xalil al-Hayyanning o‘g‘li halok bo‘lgan.

Hamas bu hujumni guruhning sulh muzokaralari jamoasini yo‘q qilishga qaratilgan urinish deb atab, Isroilning bu boradagi harakati muvaffaqiyatsiz bo‘lganini ta'kidladi.

Avvalroq, Hamas siyosiy byurosi a'zosi Suhayl al-Hindi Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida guruhning yuqori darajadagi rahbarlari Isroil hujumidan omon qolganini aytgan edi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, hujumda Hamas yetakchisi Xalil al-Hayyanning o‘g‘li Hammam al-Hayya va uning ofis direktori Jihod Lubad, shuningdek, bir necha yordamchi halok bo‘lgan.

Tavsiya etiladi

Al-Hindining aytishicha, hujum guruhning AQSh tomonidan taklif qilingan G‘azo sulhi bo‘yicha muzokaralar olib borayotgan paytda sodir bo‘lgan.

U qo‘shimcha qildi, Hamas rahbarlari Xalil al-Hayya va Zohir Jabarin hujumdan sog‘-salomat qutulganlar.

Al-Hindi ta'kidlashicha, Hamas ushbu hujum uchun Isroil va AQShni mas'ul deb hisoblaydi.

Isroil harbiylari esa ushbu hujumni "Hamasning yuqori darajadagi rahbariyatiga qaratilgan aniq zarba" deb atadi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us