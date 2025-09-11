AQSh Federal qidiruv byurosi rahbari Kash Patel AQShning konservativ sharhlovchisi Charlz Kirkning o‘ldirilishi bilan bog‘liq holda qo‘lga olingan gumondor so‘roq qilingandan so‘ng qo‘yib yuborilganini ma’lum qildi.
“Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan so‘roq qilinganidan so‘ng, qo‘lga olingan shaxs qo‘yib yuborildi,” deb yozdi Patel chorshanba kuni X platformasida. “Tergovimiz davom etmoqda va biz shaffoflikni ta’minlash maqsadida ma’lumotlarni oshkor qilishda davom etamiz.”
Yuta Jamoat Xavfsizligi Departamenti (DPS) va FBI ushbu tergovni Yuta okrugi prokuraturasi, Yuta okrugi sherif idorasi va mahalliy politsiya bo‘limlari bilan birgalikda olib bormoqda.
Qo‘shimcha tafsilotlar hozircha mavjud emas, biroq matbuot anjumanida rasmiylar qo‘lga olingan shaxsni “qiziqish uyg‘otuvchi shaxs” deb ta’riflashdi.
“Bizda qiziqish uyg‘otuvchi shaxs bor. Tergov davom etmoqda, lekin hozirda bu ishni qilgan shaxsga aniq aytmoqchiman: biz sizni topamiz, sud qilamiz va qonun doirasida javobgarlikka tortamiz,” dedi Yuta gubernatori Spenser Koks jurnalistlarga.
Patelning gumondor qo‘lga olingani haqidagi da’vosiga jurnalistlar bosim o‘tkazganida, Koks shunday dedi: “Bizda hozirda so‘roq qilinayotgan qiziqish uyg‘otuvchi shaxs bor.”
“Siyosiy suiqasd”
Yuta DPS tomonidan bir necha soat o‘tib chiqarilgan bayonotda dastlab qo‘lga olingan gumondor Jorj Zinn deb nomlandi. Biroq, Zinn tezda to‘siq yaratish ayblovi bilan javobgarlikka tortilib, qo‘yib yuborildi. Ikkinchi gumondor, Zaxariyo Qureshi, ham qo‘lga olinib, so‘roq qilingandan so‘ng qo‘yib yuborildi.
“Bu shaxslarning hech biri otishma bilan bog‘liq emas,” deyiladi Yuta DPS bayonotida va qidiruv davom etayotgani qo‘shimcha qilindi.
Biroq, Koks Kirkning o‘ldirilishini “siyosiy suiqasd” deb atadi. U hozirgacha to‘plangan ma’lumotlarga asoslanib, otishmada boshqa shaxs ishtirok etganiga hech qanday dalil yo‘qligini ta’kidladi.
Yuta Jamoat Xavfsizligi Komissari Bo Meyson gumondor haqida mavjud yagona ma’lumot kuzatuv kameralaridan olinganini va tasvir sifati pastligini aytdi.
“Bizda bu bor. Uni tahlil qilmoqdamiz, lekin bu xavfsizlik kamerasi tasvirlari, shuning uchun uning sifatini tasavvur qilishingiz mumkin,” dedi u. “Biz bilamizki, (gumondor) qora kiyimda bo‘lgan, lekin bundan boshqa aniqroq ta’rif yo‘q.”
Gumondor kuzatuv tasviridagi shaxsga mos keladimi, degan savolga Meyson: “Hozirda aynan shuni aniqlashga harakat qilyapmiz,” deb javob berdi.
Yuta DPS hisobotida tergovning hozirgi bosqichida otishma nishonga olingan hujum bo‘lgani va otuvchi binoning tomidan talabalar hovlisidagi jamoat tadbiri joyiga qarata o‘q uzgani aytilgan.
Biroq, “tergovimiz yaxlitligini saqlash uchun qo‘shimcha ma’lumotlar hozircha oshkor qilinmaydi,” deyiladi bayonotda.
Butun mamlakat bo‘ylab bayroqlar tushirildi
Kirk chorshanba kuni Yuta shtatidagi universitet tadbiri davomida otib o‘ldirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Kirk Yuta vodiysi universitetida talabalar oldida nutq so‘zlayotgan paytda o‘q ovozi eshitilib, Kirkning orqaga chekinishi va talabalar tarqalib ketishi aks etgan.
Kirkning bo‘yniga o‘q tegib, katta qon yo‘qotish yuz berganini ko‘rsatadigan boshqa video ham mavjud. U Timpanogos mintaqaviy kasalxonasiga olib borilgan va bir necha soat o‘tib vafot etgan.
Yuta vodiysi universiteti politsiyasi tadbirni xavfsizligini ta’minlash uchun olti nafar xodimni jalb qilgan edi, bundan tashqari Kirkning doimiy xavfsizlik guruhi ham bor edi. Tadbirda taxminan 3,000 kishi ishtirok etdi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Kirkning o‘limini tasdiqlab, “endi u biz bilan emas,” dedi.
“Buyuk va hatto Afsonaviy Charli Kirk endi yo‘q. Hech kim AQSh yoshlari qalbini undan yaxshi tushunmagan,” deb yozdi Tramp o‘zining Truth Social platformasida. “U hammaga, ayniqsa menga, sevimli va hurmatli edi, lekin endi u biz bilan emas.”
Tramp Kirkni sharaflash uchun butun mamlakat bo‘ylab bayroqlarni yarim tushirishni buyurdi.
Bahsli munozaralari bilan tanilgandi
31 yoshli Kirk 2012 yilda Turning Point USA tashkilotiga asos solgan. Ushbu notijorat tashkilot konservativ talabalarni maktab va kollej kampuslarida safarbar qilishga qaratilgan. Uning maqsadi “talabalarni moliyaviy mas’uliyat, erkin bozorlar va cheklangan hukumat tamoyillarini targ‘ib qilish uchun aniqlash, o‘qitish, tayyorlash va tashkil qilish” deb belgilangan.
Kirk ushbu tashkilotda ijrochi direktor sifatida faoliyat yuritgan va u Respublikachilar siyosatida muhim o‘rin egallagan. Turning Point USA katta konferensiyalar o‘tkazib, Trampning doirasidagi yuqori martabali shaxslarni jalb qilgan.
Kirk, shuningdek, Trampning MAGA (Make America Great Again) harakatida muhim ovozlardan biri sifatida tanilgan edi.
Turning Point USA Kirkning o‘ldirilishidan so‘ng X platformasida bayonot chiqarib, odamlarni Kirk oilasining shaxsiy hayoti va qadr-qimmatini hurmat qilishga chaqirdi va shunday dedi: “U mehribon Najotkorimizning rahm-shafqatli qo‘llariga qabul qilinsin.”
Chikago chekkasida tug‘ilib o‘sgan Kirk siyosiy faoliyatga to‘liq e’tibor qaratish uchun kollejni tark etgan. U kampus tadbirlari, ijtimoiy tarmoqlar va mashhur “The Charlie Kirk Show” orqali katta auditoriyani to‘plagan.
U bahsli kampus munozaralari, jumladan, “meni noto‘g‘ri ekanimni isbotla” sessiyalari bilan tanilgan edi. Ushbu sessiyalar “Amerika qaytish safari” doirasida o‘tkazilib, unda tinglovchilar faolist bilan ochiq muhokama olib borishardi. Chorshanba kuni Yuta vodiysi universitetida otishma aynan shunday tadbir davomida sodir bo‘ldi.