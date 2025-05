DUNYO 4 daqiqa o'qish Huaweining yangi AI chipi amerikaliklarni nima uchun xavotirga solmoqda? Huaweining yangi AI chipi amerikaliklarni nima uchun xavotirga solmoqda? Huawei kompaniyasining so‘nggi sun’iy intellekt chipi loyihasi Vashington va Pekin o‘rtasidagi savdo ziddiyatlari keskinlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Xo'sh, Xitoy global raqobatda Amerikaning cheklovlaridan qutulish yo'lini topa oldimi? Huawei kompaniyasining so‘nggi sun’iy intellekt chipi loyihasi Vashington va Pekin o‘rtasidagi savdo ziddiyatlari keskinlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Xo'sh, Xitoy global raqobatda Amerikaning cheklovlaridan qutulish yo'lini topa oldimi? Ulashing

Huawei hopes its latest Ascend AI chip will outperform Nvidia’s H100, with the first samples expected by late May. / Reuters