Les volumes de cacao arrivant dans les ports de Côte d'Ivoire devraient chuter de 28,5% au cours des trois premiers mois de la saison 2023/2024 en raison de conditions météorologiques erratiques, selon les cultivateurs de cacao, les exportateurs et les compteurs de cabosses.

Le premier producteur mondial du principal ingrédient du chocolat a lancé sa nouvelle saison de récolte, la récolte principale étant attendue entre octobre et mars.

Cinq exportateurs de cacao, trois comptoirs de cabosses et une douzaine d'agriculteurs de la région de la ceinture de cacao ont attribué le ralentissement des arrivées de fèves à la baisse de production attendue dans les exploitations agricoles en raison de pluies tardives et abondantes.

La culture du cacao nécessite des périodes de précipitations régulières accompagnées de périodes d'ensoleillement. Or, la région de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, principaux producteurs de cacao et qui, ensemble, représentent environ 70 % de l'offre mondiale, connaît des conditions de croissance médiocres.

Dans plusieurs exploitations de Côte d'Ivoire, les minuscules fleurs qui se transforment en gousses au bout de 22 semaines n'ont pas survécu aux fortes pluies. Les cabosses ont jauni prématurément sur les arbres, tandis que les cabosses déjà développées ont été attaquées par la maladie fongique de la pourriture brune, a déclaré à Reuters un compteur de cabosses de cacao.

"Nos comptages et l'analyse de nos données prévoient une production de la récolte principale d'environ 900 000 tonnes métriques pour la période octobre-décembre et d'environ 500 000 tonnes pour la période janvier-mars", a déclaré le compteur de cabosses, ajoutant que ces chiffres ne pourraient être atteints que si aucun autre événement ne venait perturber l'agriculture.

Pour la saison 2022/2023, les arrivages se sont élevés à environ 1,259 million de tonnes d'octobre à décembre.

Les analystes craignent que le phénomène climatique El Niño ne continue à nuire à la production au cours de la saison 2023/24.

Les prix mondiaux du cacao ont augmenté ces dernières semaines, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1977, en raison des préoccupations météorologiques et des mauvaises prévisions de récolte des principaux producteurs.

"La récolte n'est pas en retard. Il n'y a tout simplement pas assez de cacao en ce moment et la saison sera difficile", a déclaré le directeur d'une société d'exportation européenne qui a donné séparément la même estimation que le compteur de cabosses.

Tous deux ont requis l'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

Dans la ceinture de cacao de la Côte d'Ivoire, les agriculteurs ont déclaré à Reuters qu'ils pourraient faire deux grosses récoltes en octobre et novembre avant de diminuer, puis de reprendre en janvier.

Selon les exportateurs et les compteurs de cabosses, la production annuelle de cacao pour la Côte d'Ivoire devrait se situer autour de 1,9 million de tonnes cette saison, contre près de 2,3 millions la saison dernière.

Toutefois, ils sont restés prudents quant à la production de la récolte intermédiaire d'avril à septembre, qui représente 30 % de la production annuelle totale du pays.