De multiples compagnies aériennes ont annoncé des annulations de vols à destination et en provenance de Tel-Aviv ce week-end, dans la foulée des combats entre Israël et le mouvement Hamas.

Voici les principales informations disponibles dimanche matin.

Lufthansa

Le groupe allemand, premier transporteur européen, a annulé jusqu'à lundi inclus ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv en raison de "la situation sécuritaire", a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP.

"Compte tenu de la situation actuelle en Israël, Lufthansa annule tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'à lundi inclus", a précisé ce porte-parole.

La compagnie belge Brussels Airlines, filiale de Lufthansa, a annoncé la même décision.

La compagnie se dit "prête à coopérer avec les autorités pour organiser des rapatriements ou des vols de secours".

La situation est "très imprévisible", a expliqué un porte-parole à l’AFP.

Un nouveau point sera fait lundi matin pour envisager la suite.

Air France-KLM

"En coordination avec la Direction générale de l'aviation civile française et les autorités israéliennes, Air France suspend jusqu'à nouvel ordre sa desserte de Tel-Aviv", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie, qui assure habituellement deux vols par jour vers Tel Aviv.

"Des mesures commerciales sont mises en place, permettant aux clients de reporter ou d'annuler leur voyage sans frais", a-t-il précisé.

Transavia, la "low cost" du groupe Air France-KLM, a annoncé dans un communiqué annuler tous ses vols pour Tel Aviv jusqu'à lundi inclus.

"Transavia France annule ses vols vers Tel Aviv et au départ de Paris Orly et Lyon Saint Exupéry du dimanche 8 octobre (2 vols depuis Paris Orly) et lundi 9 octobre (3 vols depuis Paris Orly et 1 vol depuis Lyon Saint Exupéry)", a précisé la compagnie.

Iberia

La compagnie espagnole a indiqué sur les réseaux sociaux que sa filiale low cost Iberia Express annulait ses vols à destination ou au départ de Tel Aviv samedi "en raison de la situation en Israël".

ITA Airways

La compagnie italienne a annoncé sur X qu’elle avait annulé ses vols en provenance et à destination de tel Aviv jusqu’à dimanche matin "pour préserver la sécurité des passagers et des équipages".

LOT

La compagnie polonaise a indiqué avoir annulé samedi "en raison de la situation en Israël" ses vols reliant la capitale polonaise à Tel-Aviv. Elle n'a pas fourni d'information sur les jours à venir.

Aegean

La compagnie grecque Aegean Airlines a annoncé sur X "avoir suspendu samedi et pour 48 heures tous ses vols vers et depuis l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv".

Swiss

La compagnie aérienne Swiss a annoncé suspendre ses vols vers Tel-Aviv à partir de samedi soir et jusqu'à nouvel ordre.

Après un examen approfondi et continu de la situation actuelle en matière de sécurité, Swiss a encore effectué les vols de Zurich à Tel-Aviv et de Tel-Aviv à Zurich samedi à midi, a indiqué la compagnie à l'agence Keystone-ATS.

Austrian Airlines

La compagnie autrichienne a annoncé à l'AFP annuler tous les vols au départ et à destination de Tel Aviv jusqu'à lundi et évaluer "en permanence la situation".

Wizz Air

La compagnie hongroise a annoncé sur son site internet annuler tous ses vols au départ et à destination d'Israël ce dimanche, indiquant qu'elle communiquera en temps voulu sur les liaisons des jours suivants.

Air Canada

La compagnie canadienne a suspendu à partir de dimanche, pour 48 heures ses vols vers Tel-Aviv, depuis Toronto et Montréal, a annoncé le gouvernement canadien.

Royal Air Maroc

La compagnie aérienne Royal Air Maroc a annoncé, samedi, l'annulation de ses vols vers Israël en raison de la détérioration de la situation.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne marocaine a déclaré avoir "annulé ses vols prévus jusqu'au 13 octobre".

Le communiqué a précisé que l'annulation concerne également son vol, qui était prévu dans la soirée du samedi, entre Casablanca et Tel-Aviv, ainsi que le vol de dimanche.