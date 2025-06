La Société envisage lancer avant la fin de l’année courante, les travaux de construction de son usine de fabrication de vêtements au sein de la plateforme industrielle Adétikopé (PIA) construite et exploitée par ARISE IIP.

Grâce à cette unité industrielle chargée des activités de coupe, couture et finition (Cut-make-trim, CMT), SGG envisage d’augmenter sa production de vêtements prêt-à-porter (robes, chemisiers, vêtements pour enfants, etc.) qui seront ensuite exportés vers des détaillants internationaux.

L’usine s’étendra sur 3,7 ha et devrait employer 2 000 personnes. Le coût du projet est estimé par la société à 25 millions de dollars US (soit environ 15,5 milliards FCFA). Pour mobiliser ce montant, SGG a sollicité un prêt de la Société Financière Internationale (SFI ou IFC en anglais).

Selon le dossier de présentation du projet, le bras séculier de la Banque mondiale en charge du secteur privé envisage débloquer 15 millions de dollars dans l’usine. Cet investissement, qui doit encore être approuvé par le conseil d’administration de l’institution, pourrait être décaissé en 2 tranches égales.

Le secteur du prêt-à-porter en Afrique de l’Ouest a été durement touché au début de la pandémie et se redresse progressivement.

"L’usine de Star Garments Group devrait avoir divers effets positifs à l’échelle de l’économie, notamment une valeur ajoutée nationale et régionale, résultant de l’augmentation des exportations grâce à l’expansion des opérations du CMT et la création directe de 2 000 emplois formels dans le secteur manufacturier, principalement pour les femmes, et d’un plus grand nombre d’emplois indirects", a déclaré l’institution basée à Washington.

