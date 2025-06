"Au Togo, les aléas climatiques ont engendré 26 milliards Francs CFA en 2020, de perte de productivité, soit 1,23% du PIB au niveau national”, a indiqué le ministère togolais chargé de l’environnement via des données rendues publiques sur l’impact des aléas climatiques au Togo.

"Sur la même période considérée comme la plus impactée par les inondations au Togo, les pertes de superficies cultivables ont été estimées à 6 900 hectares, correspondant à 9 000 tonnes de perte de productivité"

Lire aussi

Togo : l’américain Komar va investir 25 millions USD pour une usine de vêtements

Togo : le gouvernement lance la commercialisation du café-cacao

"Il va sans dire que le phénomène du réchauffement climatique continuera d’entraver sérieusement notre marche vers le développement et notre prospérité, si rien n’est fait pour changer de paradigme de développement et orienter nos économies vers un modèle de développement sobre en carbone et résilient à ces changements”, a indiqué Foly-Bazi Katari, ministre de tutelle.

Les pires années de la dernière décennie

De plus, selon le rapport d’évaluation des risques de catastrophes de l’année 2022 de l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC), l’impact des aléas climatiques, notamment les inondations, s’est accéléré entre 2018 et 2020.

Ainsi, les années 2018, 2019 et 2020 sont les plus affectées par les impacts des inondations, des orages et des vents violents.

Les populations affectées ont augmenté de plus de 700 % entre 2018 et 2019, passant de 2875, à 24902, et ont presque doublé, entre 2019 et 2020, pour s'établir à 45361, selon le rapport.

En 2022, les préfectures les plus touchées par les aléas climatiques, au Togo, étaient notamment la préfecture de Bas-Mono avec 7 989 victimes d’inondations ; la préfecture de Tône avec 6 148 victimes d’inondations, d’incendies et de vents violents ; la préfecture des Lacs avec 5 127 victimes d’inondations et d’incendies ; et la préfecture de l’est-Mono avec 3 441 victimes d’inondations.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp