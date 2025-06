Ces chiffres mis en perspective, indiquent qu’au cours de la même période l’année précédente, les producteurs locaux avaient réussi à expédier 109 000 tonnes de ces agrumes, générant des revenus d’exportation de 71 millions de dollars.

Le sommet des exportations d’oranges du Maroc remonte à 2017, lorsqu’une quantité de plus de 160 000 tonnes de ces fruits a été envoyée vers les marchés internationaux.

Le Maroc occupe actuellement la treizième place dans la liste des plus grands exportateurs mondiaux d’oranges (selon les données de janvier à août 2023), après avoir été classé onzième en 2022.

Plusieurs facteurs ont poussé le Royaume, troisième producteur d’oranges en Afrique, après l’Égypte et l’Afrique du Sud cette mesure qui devrait s’étendre pour la saison 2022/2023 où les exportations devraient atteindre leur niveau le plus bas depuis au moins huit ans, indique le site EastFruit.

Les conditions météorologiques défavorables sont l’une, des raisons essentielles de cette diminution.

Le changement climatique et les pénuries d’eau au Maroc ont conduit à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de sécheresse. Les températures élevées et les conditions climatiques anormales ont nui de facto aux rendements des agrumes, notamment la production et les superficies cultivées.

En 2022, les agrumes étaient exportés vers 54 pays (les principaux importateurs étant les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, la Mauritanie et la Russie…). Mais au cours des huit premiers mois de 2023, ce chiffre est tombé à 44 marchés étrangers seulement et les expéditions ont diminué dans la plupart de ces directions.

Au cours des 10 dernières années, les exportations de tomates marocaines vers l’UE ont augmenté de 250%, montrant la compétitivité du secteur agricole marocain et sa capacité à répondre à la demande européenne.

