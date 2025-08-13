Au moins huit personnes ont perdu la vie après des inondations sur l'île de São Vicente au Cap-Vert, qui ont submergé les services d'urgence et coupé des routes clés, a déclaré mardi un conseiller régional de la protection civile.

Lundi matin, des pluies torrentielles se sont abattues sur cette île du nord de l'archipel atlantique situé au large de l'Afrique de l'Ouest, inondant les routes et emportant véhicules et personnes.

Le conseiller municipal José Carlos da Luz a déclaré à une chaîne publique que sept personnes étaient mortes dans les inondations et qu'une autre avait été électrocutée, ajoutant que trois personnes étaient toujours portées disparues.

Dans un rapport publié lundi, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué que le bilan s'élevait à neuf morts et que 1 500 personnes avaient été déplacées sur l'île de São Vicente.

'Situation rare'

São Vicente enregistre habituellement 116 millimètres (mm) de pluie par an, selon l'institut de météorologie du Cap-Vert. Mais tôt lundi matin, 193 mm sont tombés en seulement cinq heures, a déclaré Ester Brito, une responsable de l'institut.