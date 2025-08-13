AFRIQUE
Les inondations au Cap-Vert font au moins huit morts
Au moins huit personnes ont péri dans les inondations sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert. Les eaux ont submergé les services d'urgence et coupé les routes clés.
Les récentes inondations au Cap-Vert ont fait au moins huit morts. / Photo : AP
13 août 2025

Au moins huit personnes ont perdu la vie après des inondations sur l'île de São Vicente au Cap-Vert, qui ont submergé les services d'urgence et coupé des routes clés, a déclaré mardi un conseiller régional de la protection civile.

Lundi matin, des pluies torrentielles se sont abattues sur cette île du nord de l'archipel atlantique situé au large de l'Afrique de l'Ouest, inondant les routes et emportant véhicules et personnes.

Le conseiller municipal José Carlos da Luz a déclaré à une chaîne publique que sept personnes étaient mortes dans les inondations et qu'une autre avait été électrocutée, ajoutant que trois personnes étaient toujours portées disparues.

Dans un rapport publié lundi, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué que le bilan s'élevait à neuf morts et que 1 500 personnes avaient été déplacées sur l'île de São Vicente.

'Situation rare'

São Vicente enregistre habituellement 116 millimètres (mm) de pluie par an, selon l'institut de météorologie du Cap-Vert. Mais tôt lundi matin, 193 mm sont tombés en seulement cinq heures, a déclaré Ester Brito, une responsable de l'institut.

Nos recommandations

"C'est une situation rare car ce qui a été enregistré dépasse notre moyenne climatologique sur 30 ans", a-t-elle expliqué à Reuters, ajoutant qu'en seulement deux heures, il y a eu plus de pluie que ce que l'île reçoit habituellement en une année.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a indiqué lundi que la tempête tropicale Erin se trouvait à environ 455 kilomètres à l'ouest-nord-ouest du Cap-Vert, avec des vents soutenus atteignant 75 km/h.

Le ministre de l'Intérieur, Palo Rocha, a déclaré lundi que les crues avaient perturbé les transports à travers São Vicente et coupé la route principale menant à l'aéroport international Cesária Évora, bien que celui-ci soit resté opérationnel. Des éboulements ont également bloqué la circulation.

'Nuit difficile'

"Ce fut une nuit difficile marquée par la panique et le désespoir", a affirmé Rocha à la radio publique, ajoutant que les premiers secours avaient été submergés par les appels de détresse.

Les opérations de sauvetage et de nettoyage se poursuivaient, mais Rocha a indiqué que les autorités mobilisaient des ressources pour permettre à l'île de retrouver rapidement une vie normale.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
