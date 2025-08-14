Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé mercredi que la Turquie avait réalisé des avancées significatives dans ses relations avec le continent africain, “sur la base du respect mutuel et du principe gagnant-gagnant”.
Hakan Fidan s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre botswanais des Affaires internationales, Phenyo Butale, à l’issue de leur rencontre au ministère turc des Affaires étrangères.
Soulignant qu’il s’agissait de la deuxième visite de Butale en Turquie cette année, Fidan a rappelé l’avoir accueilli en avril dernier à l’occasion du Forum diplomatique d’Antalya.
“Nos relations avec le continent se sont désormais transformées en une politique de partenariat. Aujourd’hui, notre drapeau flotte dans presque tous les pays africains”, a-t-il déclaré.
Accroître la coopération avec le Botswana
Le chef de la diplomatie turque a indiqué que la Turquie entendait renforcer encore ses liens avec l’Afrique lors du 4ᵉ Sommet de partenariat Turquie-Afrique prévu l’an prochain, se disant confiant du soutien de partenaires africains comme le Botswana.
Il a précisé que la Turquie prenait des mesures déterminées pour accroître la coopération avec le Botswana dans tous les domaines, rappelant que l’ouverture de l’ambassade turque à Gaborone en 2014 avait donné un élan significatif aux relations bilatérales.
En effet, Fidan a proposé à son homologue l’appui nécessaire pour l’ouverture d’une ambassade du Botswana en Turquie.
“Notre coopération économique avec le Botswana recèle un fort potentiel. Nous prévoyons d’organiser prochainement à Gaborone la 3ᵉ réunion de la Commission mixte de coopération”, a-t-il ajouté.
Un esprit de bénéfice mutuel
Le ministre a souligné que Butale avait participé lundi à la réunion du Conseil d’affaires Turquie-Botswana à Ankara, insistant sur l’importance de renforcer le commerce, l’investissement et les projets d’infrastructure pour soutenir la croissance et la connectivité du Botswana.
Il a annoncé la signature de nouveaux accords entre les deux pays et l’objectif d’en conclure davantage dans un esprit de bénéfice mutuel, précisant qu’une coopération dans l’industrie de défense était également envisagée. La Turquie poursuivra par ailleurs l’octroi de bourses aux étudiants botswanais et accueille favorablement leur choix d’étudier en République turque de Chypre du Nord.
En réponse aux questions de la presse, Hakan Fidan a déclaré que “la Turquie continue de jouer un rôle constructif dans la résolution des conflits et différends en Afrique”, soulignant que, depuis 22 ans, le pays a franchi des étapes majeures dans son ouverture au continent, en mobilisant de manière coordonnée et professionnelle l’ensemble des outils de sa politique étrangère.
Il a précisé que les ambassades turques, désormais présentes dans 44 pays africains, sont en première ligne de cette stratégie, plaçant la Turquie parmi les nations les plus représentées diplomatiquement sur le continent.
Echanges commerciaux
Le ministre a indiqué que près de 100 accords avaient été conclus dans les domaines militaire et sécuritaire, que la Fondation Maarif de la Turquie gère plus de 230 écoles, et qu’environ 150 accords ont été signés dans les secteurs commercial et économique.
Selon lui, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique est passé de 4,3 milliards de dollars en 2002 à 36,6 milliards en 2024, soit une augmentation de près de neuf fois.
Dans le cadre de la rencontre, un protocole d’accord sur les consultations politiques a été signé entre le ministère turc des Affaires étrangères et le ministère botswanais des Affaires internationales.
Phenyo Butale a souligné que la coopération en Afrique se développait sur la base du principe gagnant-gagnant et a affirmé que des mesures étaient prises pour renforcer la coopération Sud-Sud dans ce cadre.
Rappelant que la Turquie a ouvert une ambassade dans son pays, il a indiqué que le Botswana établirait également une représentation à Ankara “dans les plus brefs délais”.
Il a affirmé soutenir les efforts de paix de la Turquie sur la scène internationale et agir en coordination avec elle. Il a également relevé que l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) menait activement divers projets dans la région, visant à promouvoir un développement durable sur l’ensemble du continent.
Gaza
Hakan Fidan a ajouté que les expériences historiques douloureuses rapprochent les nations.
“Aujourd’hui, le Botswana se tient aux côtés du peuple palestinien face aux politiques d’occupation et de génocide menées par Israël. Le soutien fort des pays qui ont compté parmi les premiers à reconnaître l’État de Palestine nous donne à tous de l’espoir”, a-t-il déclaré.
Le ministre turc a estimé que la paix au Moyen-Orient dépend d’une solution à deux États, saluant les récentes reconnaissances de la Palestine et rappelant l’action diplomatique active de la Turquie en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza, de l’accès à l’aide humanitaire et d’une paix durable.
Il a indiqué que la Turquie, en tant que présidente du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique, avait convoqué une réunion à Djeddah, en Arabie saoudite, dans les prochains jours, pour discuter de la décision d’Israël d’étendre son opération à Gaza.
“Le plus grand problème, la plus grande menace à Gaza aujourd’hui, c’est que deux millions de personnes sont confrontées à la faim. C’est la politique d’Israël : utiliser la faim pour tenter de pousser les habitants à l’exil et au déplacement”, a-t-il dénoncé.