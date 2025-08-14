Le ministre turc des Affaires étrangères a affirmé mercredi que la Turquie avait réalisé des avancées significatives dans ses relations avec le continent africain, “sur la base du respect mutuel et du principe gagnant-gagnant”.

Hakan Fidan s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre botswanais des Affaires internationales, Phenyo Butale, à l’issue de leur rencontre au ministère turc des Affaires étrangères.

Soulignant qu’il s’agissait de la deuxième visite de Butale en Turquie cette année, Fidan a rappelé l’avoir accueilli en avril dernier à l’occasion du Forum diplomatique d’Antalya.

“Nos relations avec le continent se sont désormais transformées en une politique de partenariat. Aujourd’hui, notre drapeau flotte dans presque tous les pays africains”, a-t-il déclaré.

Accroître la coopération avec le Botswana

Le chef de la diplomatie turque a indiqué que la Turquie entendait renforcer encore ses liens avec l’Afrique lors du 4ᵉ Sommet de partenariat Turquie-Afrique prévu l’an prochain, se disant confiant du soutien de partenaires africains comme le Botswana.

Il a précisé que la Turquie prenait des mesures déterminées pour accroître la coopération avec le Botswana dans tous les domaines, rappelant que l’ouverture de l’ambassade turque à Gaborone en 2014 avait donné un élan significatif aux relations bilatérales.

En effet, Fidan a proposé à son homologue l’appui nécessaire pour l’ouverture d’une ambassade du Botswana en Turquie.

“Notre coopération économique avec le Botswana recèle un fort potentiel. Nous prévoyons d’organiser prochainement à Gaborone la 3ᵉ réunion de la Commission mixte de coopération”, a-t-il ajouté.

Un esprit de bénéfice mutuel

Le ministre a souligné que Butale avait participé lundi à la réunion du Conseil d’affaires Turquie-Botswana à Ankara, insistant sur l’importance de renforcer le commerce, l’investissement et les projets d’infrastructure pour soutenir la croissance et la connectivité du Botswana.

Il a annoncé la signature de nouveaux accords entre les deux pays et l’objectif d’en conclure davantage dans un esprit de bénéfice mutuel, précisant qu’une coopération dans l’industrie de défense était également envisagée. La Turquie poursuivra par ailleurs l’octroi de bourses aux étudiants botswanais et accueille favorablement leur choix d’étudier en République turque de Chypre du Nord.

En réponse aux questions de la presse, Hakan Fidan a déclaré que “la Turquie continue de jouer un rôle constructif dans la résolution des conflits et différends en Afrique”, soulignant que, depuis 22 ans, le pays a franchi des étapes majeures dans son ouverture au continent, en mobilisant de manière coordonnée et professionnelle l’ensemble des outils de sa politique étrangère.