L'Algérie a convoqué le chargé d'affaires de la France pour protester contre une déclaration émise par l'ambassade française concernant les procédures de visa.

Cette décision fait suite à une annonce faite mardi par l'ambassade de France, indiquant que son personnel diplomatique et consulaire en Algérie serait réduit d'un tiers d'ici septembre 2025 en raison du refus algérien de délivrer des visas pour de nouveaux employés.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère algérien des Affaires étrangères a accusé Paris de poursuivre une « politique de chantage » concernant la délivrance des visas et a exprimé son « rejet catégorique » des propos de l'ambassade.

Le ministère a averti le représentant français que la déclaration de son ambassade violait le protocole diplomatique en s'adressant directement au public algérien et en déformant les faits dans une tentative de faire porter toute la responsabilité à l'Algérie pour le non-agrément du personnel français.

Mesure de réciprocité