L'Algérie convoque le chargé d'affaires français en raison d'un différend sur les visas
L'Algérie a convoqué le chargé d'affaires de France pour protester contre une déclaration publiée par l'ambassade de France concernant les procédures de visa.
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Photo : TRT Afrika / TRT Afrika Français
28 août 2025

L'Algérie a convoqué le chargé d'affaires de la France pour protester contre une déclaration émise par l'ambassade française concernant les procédures de visa.

Cette décision fait suite à une annonce faite mardi par l'ambassade de France, indiquant que son personnel diplomatique et consulaire en Algérie serait réduit d'un tiers d'ici septembre 2025 en raison du refus algérien de délivrer des visas pour de nouveaux employés.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère algérien des Affaires étrangères a accusé Paris de poursuivre une « politique de chantage » concernant la délivrance des visas et a exprimé son « rejet catégorique » des propos de l'ambassade.

Le ministère a averti le représentant français que la déclaration de son ambassade violait le protocole diplomatique en s'adressant directement au public algérien et en déformant les faits dans une tentative de faire porter toute la responsabilité à l'Algérie pour le non-agrément du personnel français.

Mesure de réciprocité

Dans sa déclaration, l'ambassade de France a affirmé que la détérioration des relations bilatérales avait entraîné une forte réduction du personnel dans ses missions diplomatiques à Alger, Oran et Annaba, limitant ainsi sa capacité à traiter les demandes de visa des Algériens.

Cependant, l'Algérie a rétorqué que sa décision de ne pas approuver les diplomates français faisait suite à « une mesure similaire » prise par Paris et intervenait après l'épuisement de toutes les tentatives pour résoudre le problème.

Le ministère a averti que cette situation violait la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, soulignant qu'il appliquait une stricte réciprocité après que la France a refusé, pendant plus de deux ans, d'accréditer le personnel diplomatique algérien.

Selon le ministère, 46 membres du personnel diplomatique et consulaire algérien ne peuvent pas prendre leurs fonctions en France en raison de l'inaction française, ce qui nuit aux services et à la protection consulaire des Algériens vivant dans ce pays.

L'Algérie et la France ont réduit leur représentation diplomatique au niveau de chargé d'affaires après que leurs relations se sont détériorées en juillet 2024.

