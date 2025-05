Les prix de la tantalite ont atteint des sommets en Europe, inégalés depuis deux ans, en raison des perturbations de l'approvisionnement causées par les tensions en République démocratique du Congo (RDC), principal producteur mondial de ce minerai essentiel aux industries de l'électronique et de l'aérospatiale.

La tantalite se négocie actuellement entre 100 et 105 dollars par livre sur le marché au comptant européen, atteignant ainsi ses niveaux les plus élevés depuis avril 2023, soit une augmentation de 25 % depuis le début des troubles dans ce pays en janvier.

La tantalite contient du tantale, un métal utilisé dans les condensateurs, les dispositifs médicaux et les composants pour réacteurs nucléaires.

« Le conflit qui affecte l'est de la RDC rend difficile l'accès à de la tantalite légitime et étiquetée », a déclaré un négociant en métaux mineurs.

« Vous pouvez passer une commande dans une province non touchée par le conflit, mais les rebelles peuvent prendre le contrôle de la zone dans les deux semaines suivant la signature de l'accord. »

La RDC a connu une recrudescence de la violence depuis que les rebelles du M23 ont lancé une offensive majeure plus tôt cette année.

Approvisionnement depuis d'autres pays africains

C'est pourquoi de nombreux fondeurs occidentaux ne s'approvisionnent plus en tantale en RDC et au Rwanda, a expliqué Sian Morris, analyste senior des minéraux critiques chez Argus, un fournisseur d'informations.

« Ils se tournent plutôt vers des matériaux provenant du Burundi, du Mozambique et de l'Éthiopie. Cependant, l'approvisionnement de ces pays est beaucoup plus limité, ce qui les pousse à payer des prix bien plus élevés. »

Selon l'US Geological Survey, la RDC et le Rwanda représentaient ensemble plus de 58 % de la production mondiale de tantale en 2024, soit 1 230 tonnes métriques. En comparaison, le Burundi, l'Éthiopie et le Mozambique réunis ne représentaient que 4,6 % de l'approvisionnement mondial.

« Il n'existe pas de producteurs alternatifs à court terme pour augmenter la production de tantalite, à l'exception de l'exploitation artisanale, qui pose des problèmes en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de traçabilité », a souligné Piyush Goel, consultant chez CRU Group.

Les riches ressources minérales de la RDC ont attiré l'attention des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Son conseiller principal pour l'Afrique a annoncé lundi que la RDC et le Rwanda avaient soumis une proposition de paix dans le cadre d'un processus visant à mettre fin aux combats dans l'est du Congo et à attirer des milliards de dollars d'investissements occidentaux.