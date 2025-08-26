Par Pauline Odhiambo

Certains moments restent à jamais gravés dans la mémoire d'une mère – la chaleur du corps d'un nouveau-né, l'étreinte de petits doigts.

Malheureusement, pour Lynette Atieno, une Kényane, ce sentiment est aussi associé à la froideur de la perte.

Quelques jours seulement après sa naissance, apparemment en bonne santé, le bébé de Lynette est inexplicablement devenu faible, sa peau prenant rapidement une teinte cendrée. Lorsqu'elle est arrivée à la clinique la plus proche, il était déjà trop tard.

« Il n'avait que sept jours », raconte Atieno à TRT Afrika, la voix tremblante. « Les médecins ont dit que c'était une septicémie. S'ils l'avaient su plus tôt, peut-être que… »

Ses mots s'éteignent, noyés dans le silence d'un chagrin si profond qu'il la laisse vidée.

Lynette n'est pas seule dans son malheur.

La septicémie néonatale fauche des milliers de nourrissons chaque année à travers l'Afrique.

Au Nigeria, Amina Yusuf porte une douleur similaire. « Ils m'ont dit que mon bébé avait une infection, mais le test a pris trop de temps », se souvient-elle. « Elle était partie avant que les résultats n'arrivent. »

La septicémie, médicalement considérée comme une réponse potentiellement mortelle à une infection, est responsable d'environ 15 % des 2,3 millions de décès infantiles qui surviennent chaque année dans le monde.

La grande majorité de ces décès se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où les outils de diagnostic sont souvent lents, inaccessibles ou inabordables.

Un pas décisif en avant