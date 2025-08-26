Par Pauline Odhiambo
Certains moments restent à jamais gravés dans la mémoire d'une mère – la chaleur du corps d'un nouveau-né, l'étreinte de petits doigts.
Malheureusement, pour Lynette Atieno, une Kényane, ce sentiment est aussi associé à la froideur de la perte.
Quelques jours seulement après sa naissance, apparemment en bonne santé, le bébé de Lynette est inexplicablement devenu faible, sa peau prenant rapidement une teinte cendrée. Lorsqu'elle est arrivée à la clinique la plus proche, il était déjà trop tard.
« Il n'avait que sept jours », raconte Atieno à TRT Afrika, la voix tremblante. « Les médecins ont dit que c'était une septicémie. S'ils l'avaient su plus tôt, peut-être que… »
Ses mots s'éteignent, noyés dans le silence d'un chagrin si profond qu'il la laisse vidée.
Lynette n'est pas seule dans son malheur.
La septicémie néonatale fauche des milliers de nourrissons chaque année à travers l'Afrique.
Au Nigeria, Amina Yusuf porte une douleur similaire. « Ils m'ont dit que mon bébé avait une infection, mais le test a pris trop de temps », se souvient-elle. « Elle était partie avant que les résultats n'arrivent. »
La septicémie, médicalement considérée comme une réponse potentiellement mortelle à une infection, est responsable d'environ 15 % des 2,3 millions de décès infantiles qui surviennent chaque année dans le monde.
La grande majorité de ces décès se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où les outils de diagnostic sont souvent lents, inaccessibles ou inabordables.
Un pas décisif en avant
Le 6 août, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un nouveau profil de produit cible (PPC) pour guider le développement de tests diagnostiques plus rapides et plus précis pour les infections bactériennes graves, y compris la septicémie néonatale, chez les nourrissons de moins de deux mois.
Les méthodes de diagnostic actuelles ne sont pas efficaces dans les environnements aux ressources limitées. Les cultures sanguines et les tests moléculaires nécessitent des laboratoires avancés, prennent plusieurs jours pour fournir des résultats et peuvent même manquer les infections à leurs premiers stades.
Sans tests fiables, de nombreux professionnels de santé se fient uniquement aux symptômes pour poser un diagnostic, ce qui entraîne des retards dans le traitement ou une utilisation excessive d'antibiotiques. La résistance accrue aux antimicrobiens constitue un autre défi.
« Des tests diagnostiques rapides et précis pour les infections bactériennes graves sont essentiels pour réduire la mortalité néonatale », déclare le Dr Yvan JF Hutin, directeur du département de la résistance aux antimicrobiens à l'OMS.
Feuille de route pour le changement
Le nouveau PPC définit les spécifications pour les tests de nouvelle génération. Les principales exigences sont qu'ils doivent être abordables, rapides et utilisables même dans les cliniques rurales.
Ces tests révèlent rapidement si un bébé a besoin d'antibiotiques ou de soins urgents.
« Un diagnostic précoce peut faire la différence entre la vie et la mort », affirme le Dr Silvia Bertagnolio, responsable de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens à l'OMS. « Il ne s'agit pas seulement de meilleurs tests ; il s'agit de donner à chaque nouveau-né une chance de se battre. »
Les directives de l'OMS s'adressent explicitement aux fabricants de tests, aux gouvernements et aux partenaires mondiaux de la santé.
Alors que le temps presse pour transformer cette feuille de route en réalité, des mères endeuillées comme Lynette et Amina espèrent que d'autres ne subiront pas le traumatisme qui les hante encore aujourd'hui.
« Si une autre mère n'a pas à perdre son bébé comme je l'ai fait, alors peut-être que ma douleur n'aura pas été vaine », confie Lynette à TRT Afrika.