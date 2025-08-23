Dix enfants enlevés la semaine dernière dans le nord du Cameroun ont été libérés lors d'une opération de sauvetage, mais un otage a perdu la vie, selon le gouverneur régional.

Les autorités camerounaises n'avaient fait aucun commentaire depuis que les enfants avaient été capturés alors qu'ils voyageaient en bus de Kousseri à Maroua, avant d'être emmenés de l'autre côté de la frontière au Nigeria.

Cependant, le gouverneur de la province de l'Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, a déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux jeudi que dix jeunes avaient été secourus par des soldats de l'armée camerounaise et une force opérationnelle comprenant des soldats du Nigeria et du Tchad voisins.

« Malheureusement, l'un d'entre eux a perdu la vie », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Des arrestations

Au total, environ 15 personnes avaient été prises en otage, a précisé Bakari, sans fournir davantage d'informations sur les personnes libérées. Environ 50 personnes ont été arrêtées, a-t-il poursuivi.

Le gouverneur n'a pas commenté sur les circonstances de l'enlèvement ni sur l'éventuelle implication du groupe terroriste Boko Haram, comme l'ont rapporté certains médias camerounais.