Dix enfants enlevés la semaine dernière dans le nord du Cameroun ont été libérés lors d'une opération de sauvetage, mais un otage a perdu la vie, selon le gouverneur régional.
Les autorités camerounaises n'avaient fait aucun commentaire depuis que les enfants avaient été capturés alors qu'ils voyageaient en bus de Kousseri à Maroua, avant d'être emmenés de l'autre côté de la frontière au Nigeria.
Cependant, le gouverneur de la province de l'Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, a déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux jeudi que dix jeunes avaient été secourus par des soldats de l'armée camerounaise et une force opérationnelle comprenant des soldats du Nigeria et du Tchad voisins.
« Malheureusement, l'un d'entre eux a perdu la vie », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.
Des arrestations
Au total, environ 15 personnes avaient été prises en otage, a précisé Bakari, sans fournir davantage d'informations sur les personnes libérées. Environ 50 personnes ont été arrêtées, a-t-il poursuivi.
Le gouverneur n'a pas commenté sur les circonstances de l'enlèvement ni sur l'éventuelle implication du groupe terroriste Boko Haram, comme l'ont rapporté certains médias camerounais.
Boko Haram sème la terreur dans le nord-est du Nigeria depuis 2009, un conflit qui s'est étendu aux pays voisins, y compris le nord du Cameroun.
Le groupe terroriste a souvent recours aux enlèvements dans le cadre de ses activités, notamment l'enlèvement de près de 300 filles dans leur école de la ville nigériane de Chibok en 2014.
Mécontentement public
L'enlèvement au Cameroun a suscité des accusations publiques d'inaction à l'encontre du gouvernement.
Les familles des otages ont dénoncé le manque de communication de la part des autorités, tandis qu'une collecte de fonds a été lancée pour tenter de garantir la libération des captifs.
Le gouverneur de l'Extrême-Nord a indiqué que les forces de sécurité avaient été mobilisées « pendant une semaine » pour « ratisser le terrain » et contraindre les « hors-la-loi » à libérer leurs otages.
En plus des enlèvements, les civils de la région courent le risque d'attaques de Boko Haram et de son rival ISWAP, une organisation terroriste liée à Daesh. En 2023, 246 attaques ont été signalées, causant la mort d'au moins 169 civils.