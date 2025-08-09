AFRIQUE
Somalie : au moins 100 terroristes d'Al Shabab tués lors d'une opération militaire
L'Armée nationale somalienne, en collaboration avec les forces ougandaises, ont libéré la ville stratégique de Bariire dans la région de Lower Shabelle des terroristes d'Al-Shabaab lors d'une opération d'une semaine, selon le ministère de la Défense.
L'armée somalienne combat les terroristes d'Al-Shabab depuis près de deux décennies. / Getty Images
9 août 2025

Plus de 100 terroristes ont été tués et plusieurs autres capturés vivants après une opération militaire d'une semaine contre le groupe terroriste Al Shabab dans la région de Lower Shabelle, a annoncé vendredi soir le ministère somalien de la Défense.

L'Armée nationale somalienne (SNA), en collaboration avec les Forces de défense populaire ougandaises (UPDF) dans le cadre de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), a libéré la ville stratégique de Bariire dans la région de Lower Shabelle des mains d'Al Shabab lors de ces opérations, selon un communiqué du ministère de la Défense.

« Les forces mènent actuellement des opérations de ratissage dans la ville et ses environs, saisissant un important stock d'armes et de fournitures militaires », indique le communiqué.

Ville stratégique

Cela intervient quelques jours seulement après que le ministère de la Défense a annoncé qu'au moins 70 terroristes d'Al Shabab avaient été tués par l'armée somalienne et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine dans la région.

L'armée a également admis que deux soldats de la SNA avaient été tués et 12 autres blessés lors des combats dans la même zone lundi dernier.

Bariire est une ville agricole stratégique située à 73 kilomètres (45 miles) au sud-ouest de la capitale, Mogadiscio.

Al Shabab sème la terreur en Somalie depuis plus de 16 ans, ciblant régulièrement les forces de sécurité, les responsables gouvernementaux et les civils.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
